Интеграция (Обработка для 1С)

Нужно проверить плагин установки виджета комментариев и отзывов (наш продукт) на некоторых версиях wp выдает ошибку при установке. нужны логи ошибок. Проверить нужно на всех версиях с 3.2. (я не специалист по ВП здесь Ваше мнение тоже важно). Нужны ...