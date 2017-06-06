Wordpress Wocommerce – нужен специалист

Веб-программированиеЗакрытнет заявок118 просмотров
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Есть магазиннужно доработать оформление заказа, что бы подставлялись нужные поля, также после каждого шага данные отправлялись в базу

WordPress
7 лет назад
bellomor88
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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