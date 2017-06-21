Разобраться почему долго грузится сайт на wp и устранить проблему

Веб-программированиеЗавершен6 заявок162 просмотра
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очень плохо грузятся внутренние страницы сайта

7 лет назад
bserg0508
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$40
2 дня
Очень благодарен Денису за оказанные услуги. Всё оказалось намного сложнее чем казалось в самом начале, но Денис качественно выполнил свою работу, несмотря на то, что потребовалось больше времени. Рекомендую Дениса к сотрудничеству как отличного специалиста, и буду обращаться в дальнейшем. Спасибо.
Приятно было работать с Сергеем. Часто на связи, в рабочие вопросы вникает и обсуждает. Была с моей стороны задержка по срокам сдачи работы из-за технических нюансов на его сервере и Сергей с понимаем отнесся к этой ситуации. Оплатил работу без задержек в полном объеме. Рекомендую.
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