Подправить сайт, изменить фильтр, добавить новый

Добрый день!

Есть сайт, http://www.plitochkin.com/ ,он стоит на самописной цмс, Angela сейчас у него не очень удобный фильтр, навигация и нет возможности посмотреть все коллекции определенного поставщика. Нужно его структурировать(не много подправить) и привести к похожему виду http://www.s-keramika.ru/ обратите внимание на каталог и фильтр слева. Ваши предложения по цене срокам и решению.