Перестали добавляться фото товара Virtuemart 2

Есть сайт, созданный на платформе zone.ee. Нужно настроить мультиязычный плагин(чтобы сайт работал на 3-х языках). Сделать трекер ( чтобы во время путешествий можно было отслеживать путь), на фото - пример. Напишите, за какую сумму вы готовы выполнить заявку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. не листаются фотки в карте товара.
2. при клике на большую фотку в карте товара, она не закрывается, раньше закрывалась.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать программную часть к курсовой работе в java. Тема:"Розміщення аварійних служб та пунктів обслуговування". Задача состоит в том, чтобы придумать задачу по данной теме и решить с помощью теории графов в джаве(теоретическую часть с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть свёрстанная страница регистрации (http://dev.umasterov.org/vneklassa/html/register1.html) Нужно сделать отправку данных с неё в гугл таблицу Жду ваших предложений по цене и срокамЗавершен6 лет назад
- $5
Есть такой график http://nature-photographing.com/video/test-graph/1graph.html использует бесплатную библиотеку http://morrisjs.github.io/morris.js/index.html Нужно разобраться как вывести еще одну кривую другим цветом на этой же шкале.Завершен6 лет назад
Добрый день! Фильтр не ищет по указанным параметрам в подгатегориях каталога товаров. Оплата по факту выполненных работ на кивиЗакрыт6 лет назад
Нужно подключить Яндекс кассу для сайта на платформе Koobi CMS. (все операции должны отображаться в админке) . С этой CMS готового модуля у Яндекса нет Сайт : lezorun.ruЗакрыт7 лет назад
- $150
Исправить ряд недоработок на petscountry.ru "Косяки" которые сейчас на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо интегрировать системы аналитики appmetrica и appsflyer с игрой на unity Стоимость предлагайте, откликаясь к задачеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $6
Здравствуйте, нужно полностью скопировать лендинг max-spinner.ru , чтобы работала форма заявкиЗавершен7 лет назад
- $7
Сделать точно такую же форму загрузки данных http://www.seogadget.ru/sepages?urls=ya.ru%0D%0Aya.com&yandex=1&google=1 т.е. поле для ввода доменов (построчно) и таблицу с результатами. Скрипт для обработки данных имеется. Задача JS дождаться его выполнения и вывести результат в таблицу.Закрыт6 лет назад