Перестали добавляться фото товара Virtuemart 2

Веб-программированиеЗавершен3 заявки151 просмотр
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1. не листаются фотки в карте товара.  

2. при клике на большую фотку в карте товара, она не закрывается, раньше закрывалась.

stroysa.nick116.ru/

Virtuemart
7 лет назад
dominions
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$9
2 дня
Хорошая работа, все сделано вовремя.
Детально описаны задачи. Быстрая оплата. Рекомендую.
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