Интегрировать appmetrics и appsflyer

Есть сайт, созданный на платформе zone.ee. Нужно настроить мультиязычный плагин(чтобы сайт работал на 3-х языках). Сделать трекер ( чтобы во время путешествий можно было отслеживать путь), на фото - пример. Напишите, за какую сумму вы готовы выполнить заявку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо интегрировать системы аналитики appmetrica и appsflyer с игрой на unity
Стоимость предлагайте, откликаясь к задаче
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