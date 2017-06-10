Убрать категорию из хлебных крошек в joomla

Веб-программированиеЗавершен4 заявки182 просмотра
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Всем привет, нужно убрать категорию из хлебных крошек : http://cleanking.ru/services/45-cleaning/spring-cleaning/108-uborka-posle-remonta (cleaning - тут лишнее)

Joomla
7 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$6
1 день
Спасибо, очень доволен, быстро!
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