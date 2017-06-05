Всем привет! Необходимо написать парсер с веб-интерфейсом для сайта https://app.afflow.rocks/ На сайте необходим ввод логина и пароля, соответственно, парсер должен поддерживать авторизацию. Что необходимо парсить? На сайте есть раздел Snapshots, на котором есть таблицы с данными. Парсер должен раз ...
Ищу php-программиста со знание верстки и фронтенда.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу опытного php-программиста со знание верстки и фронтенда.
Необходимо доработать сайт:
1. Доработка адоптичности
2. Доработать функционал
3. Немного доработать дизайн
Сайт является почти клоном Fiverr написан на php
Пожелания:
- опыт разработок в проектах типа досок объявления, фриланс биржа.
Сразу отклоняю :
1 если нет портфолио.
2 если нет репутации.
3 если даже один отрицательный отзыв.
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