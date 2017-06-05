Ищу php-программиста со знание верстки и фронтенда.

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Ищу опытного php-программиста со знание верстки и фронтенда. 

Необходимо доработать сайт: 

1. Доработка адоптичности 

2. Доработать функционал 

3. Немного доработать дизайн 

Сайт является почти клоном Fiverr написан на php 

Пожелания: 

- опыт разработок в проектах типа досок объявления, фриланс биржа. 

Сразу отклоняю : 

1 если нет портфолио. 

2 если нет репутации. 

3 если даже один отрицательный отзыв.

PHP
7 лет назад
seo9
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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