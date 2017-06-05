JS загрузка pdf отчетов

Реализовать JS который отправит на генерацию pdf файла по имени домена, а затем будет ожидать столько сколько нужно, пока файл не конвертируется. После этого выдаст ссылку на скачивание. JS должен работать в пакетном режиме, т.е. сразу давать возможность добавить на обработку много доменов - каждый с новой строки в текстовое поле. И следить за выполнением каждого. Скрипт который генерирует нужные файлы имеется. Обычно время работы 2-3 минуты. Но JS должен предусмотреть режим перезапуска, например если через минуту результат еще не не получен, то перезапускаем генерацию. Например всего можно установить 20 перезапусков.