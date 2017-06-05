Сайт с нуля на одном из популярных фреймворков

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

Ищем сильного программиста, который бы разработал сайт с 0 на одном из популярных фреймворков (laravel или symfony) с заполненной базой данных и готовой версткой на less.

Опыт работы с laravel или symfony не менее трех лет.

Необходимый набор навыков php 5-7, mysql, jquery, javascript, RESTful api, behat, phpunit.