Сайт с нуля на одном из популярных фреймворков

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Ищем сильного программиста, который бы разработал сайт с 0 на одном из популярных фреймворков (laravel или symfony) с заполненной базой данных и готовой версткой на less.  

Опыт работы с laravel или symfony не менее трех лет.  

Необходимый набор навыков php 5-7, mysql,  jquery, javascript, RESTful api, behat, phpunit.  

7 лет назад
bellomor88
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад