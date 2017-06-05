Создание сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки147 просмотров
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Требуется создание корпоративного сайта на Битрикс. ТЗ прикрепили к проекту. Пишите свои сроки и расценки

7 лет назад
jokolomiec
32 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Был
год назад