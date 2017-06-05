Разработка виджета AmoCRM

Необходимо написать php-скрипт, который работает с API системы amoCRM. Скрипт должен для всех сделок без открытых задач создать новую задачу с текстом “Сделка без задачи”.

Пояснения:

AmoCRM — CRM-система ведения клиентов, хранящая информацию о компаниях и контактах, а также сделках с клиентами. У каждой сделки может быть неограниченное число задач, которые должен решить сотрудник при работе со сделкой.

API: https://developers.amocrm.ru/rest_api/