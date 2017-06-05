Форма - поиск по mysql

$10
Веб-программированиеЗавершен4 заявки141 просмотр
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Имеется база mysql с тремя колонками: адрес; дата;дата, порядка 70к строк.

Требуется сделать форму поиска по базе с автодополнением (autocomplete ui или что-то подобное).

Логика: пользователь начинает набирать в поле формы адрес, форма предлагает варианты, пользователь выбирает один из предложенных вариантов и активируется кнопка (становится кликабельной). После клика по кнопке показываются остальные две даты из строки таблицы в отдельных div`ах.

p.s css не требуется.

Оплата - постоплата после проверки работы скрипта, перевод на счет wmr/wmz

MySQL
7 лет назад
Doyle55
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tizis
Роман 
26 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Работу выполнил оперативно. Все работает, как нужно. Рекомендую!
Все хорошо, рекомендую.