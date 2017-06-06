Добавить переменную в уведомление о заказе WP

На сайте есть форма заказа, сделанная на плагине Quform.

Когда клиент оформляет заказ, формируются 2 уведомления: краткое (для админа) и полное (для клиента, его копия тоже приходит админу). В полном уведомлении производятся расчеты стоимости заказа.

Я добавил одну позицию в форму заказа, стоимость которой не учитывается в итоговой сумме заказа. Есть только текст соответствующий (с ценой) в полном уведомлении. Нужно создать переменную, сделать расчет и вставить результат в Итоговую сумму заказа в полном уведомлении.