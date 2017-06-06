Добавить переменную в уведомление о заказе WP

Веб-программированиеЗавершен2 заявки164 просмотра
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На сайте есть форма заказа, сделанная на плагине Quform. 

Когда клиент оформляет заказ, формируются 2 уведомления: краткое (для админа) и полное (для клиента, его копия тоже приходит админу). В полном уведомлении производятся расчеты стоимости заказа. 

Я добавил одну позицию в форму заказа, стоимость которой не учитывается в итоговой сумме заказа. Есть только текст соответствующий (с ценой) в полном уведомлении. Нужно создать переменную, сделать расчет и вставить результат в Итоговую сумму заказа в полном уведомлении.

7 лет назад
Misterius
Валерий 
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
VIPSTUDIO
Артем 
35 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$70
2 дня
Артем быстро вошел в контекст задания, так же четко все выполнил. И главное - очень тщательно протестировал. Буду обращаться еще.
Всем рекомендуем к сотрудничеству с Валерием. Четко поставленные задачи, оперативные ответы на вопросы и моментальная оплата. Спасибо за интересный проект.