Парсер с веб-интерфейсом

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки174 просмотра
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Всем привет!

Необходимо написать парсер с веб-интерфейсом для сайта https://app.afflow.rocks/

На сайте необходим ввод логина и пароля, соответственно, парсер должен поддерживать авторизацию. 

Что необходимо парсить? На сайте есть раздел Snapshots, на котором есть таблицы с данными. Парсер должен раз в 2 часа подтягивать данные из этих таблиц.

Список необходимых функций:

  • Авторизация в парсер (не должен быть общедоступным);
  • Авторизация на указанный сайт;
  • Парсинг данных каждые 2 часа и в ручном режиме при нажатии на "Обновить"
  • Возможность выгрузки выбранных данных в csv, xls (можно одно из двух)
  • Парсинг из нескольких таблиц сайта в одну;
  • Возможность сортировки, т.е. в парсере должна быть возможность сортировать данные по возрастанию, убыванию, больше, меньше и тд (как в экселе)
Бюджет обсуждаемый.
6 лет назад
rusadiev
Руслан 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
MadGustave
Сергей 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$60
5 дней
Пишу отзыв спустя 3 недели после подтверждения заказа, хотя изначально договорились на срок в 5 дней. Надеялся и верил, что проект все-таки будет выполнен, т.к. действительно задача была не из легких. Увидев первую задержку сроков я предложил Сергею отказаться от проекта, чтобы не терять ни свое, ни его время, но он сказал что все обязательно сделает. Тем не менее после 3-х недель постоянных сдвиганий сроков (завтра будет готово, ага), прогресса никакого. Изначально была переведена половина суммы, затем, спустя примерно неделю еще половина, т.к. Сергей показал якобы работающую половину, хотя как оказалось это не так. 3 дня назад я предложил выделить еще 1 день на выполнение, и если проект не будет готов, он возвращает мне деньги и мы расходимся. Сергей согласился, но, к сожалению, с того момента не отвечает на мои сообщения и вообще не появляется в сети:) Однозначно не советую выбирать этого исполнителя для своих проектов, только потеряете время и деньги. С удовольствием предоставлю всю историю переписки сомневающимся заказчикам.