Парсер с веб-интерфейсом

Пишу отзыв спустя 3 недели после подтверждения заказа, хотя изначально договорились на срок в 5 дней. Надеялся и верил, что проект все-таки будет выполнен, т.к. действительно задача была не из легких. Увидев первую задержку сроков я предложил Сергею отказаться от проекта, чтобы не терять ни свое, ни его время, но он сказал что все обязательно сделает. Тем не менее после 3-х недель постоянных сдвиганий сроков (завтра будет готово, ага), прогресса никакого. Изначально была переведена половина суммы, затем, спустя примерно неделю еще половина, т.к. Сергей показал якобы работающую половину, хотя как оказалось это не так. 3 дня назад я предложил выделить еще 1 день на выполнение, и если проект не будет готов, он возвращает мне деньги и мы расходимся. Сергей согласился, но, к сожалению, с того момента не отвечает на мои сообщения и вообще не появляется в сети:) Однозначно не советую выбирать этого исполнителя для своих проектов, только потеряете время и деньги. С удовольствием предоставлю всю историю переписки сомневающимся заказчикам.