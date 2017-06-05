Валидация сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок122 просмотра
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Добрый день. Напишите цену за исправление всех ошибок и предупреждения по validator.w3.org Наш сайт vs-electro.ru

7 лет назад
DDMDDM
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад