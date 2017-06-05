Валидация сайта

Написать файлообменник с оплатой за скачивания, на подобии disk-space.ru. Ну или дизайн по вашему усмотрению. Главное, чтобы файлообменник был таким же по функционалу как disk-space.ru Без предоплаты. После демки можем скинуть часть денег (если реализуете быстро). По срокам, ...