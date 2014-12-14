Необходимо сделать функционал по отслеживанию посылок EMS через трек номер. Сайт на WordPress. На отдельной странице сделать форму для ввода трек-номера и капчу (лучше с простым математическим выражением, типа 2+4 = ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $150
1. Есть сайт на WordPress. Интернет-магазин На сайте установлен дефолтный WooCommerce. При оформлении заказа уведомление о новом заказе приходит клиенту, админу приходит короткое уведомление + копия полного уведомления, которое приходит клиенту (все в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
1. Есть сайт на WordPress. Интернет-магазин На сайте установлен дефолтный WooCommerce. При оформлении заказа уведомление о новом заказе приходит клиенту, админу приходит короткое уведомление + копия полного уведомления, которое приходит клиенту (все в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
На сайте есть форма заказа, сделанная на плагине Quform. Когда клиент оформляет заказ, формируются 2 уведомления: краткое (для админа) и полное (для клиента, его копия тоже приходит админу). В полном уведомлении производятся расчеты стоимости заказа. ...Завершен8 лет назад
В форме заказа на WordPress необходимо сделать следующее: 1. Прикрутить онлайн валидацию мейла 2. Сделать автозаполнение Имени и Адреса с помощью утилиты DaData Пример заполнения Адреса – https://dadata.ru/suggestions/#address-granular Пример заполнения ФИО – https://dadata.ru/suggestions/#name ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
В интернет-магазине с небольшим количеством товара необходимо реализовать следующие Модули: 1. Оформление заказа. Настроить оформление заказа с помощью форм плагина Quform (легко настраиваются и есть большая часть реализованного алгоритма). Форма заказа должна ...Закрыт8 лет назад
- $50
Сайт был перенесен на другой VDS и перестал обрабатывать форму заказа. Плагин Quform был кастомизирован. Нужно починить логику обработки заказаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо установить на хостинг и настроить шаблон MarketShop так, чтобы выглядел, как на демостенде http://opencart.magentech.com/themes/so_market/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
1. На сайте http://pharm-expert.info администратор не имеет доступа к консоли - "У вас недостаточно полномочий для доступа к этой странице" 2. Установил плагин iThemes Security, который в логах показал многочисленные попытки неудачных попыток авторизоваться ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Есть скрипт, который при заполнении формы на сайте, математически обрабатывает введенные данные и создает письмо-уведомление заказчику. Форма отрабатывает замечательно, а скрипт не отрабатывает один тег (все расчеты проходят корректно). Необходимо поправить работу тегаЗавершен10 лет назад