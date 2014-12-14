Misterius

Валерий Misterius

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

LSD_Soft
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Функционал по отслеживанию посылок EMS через трек номер. WordPress
WordPress
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи и быстрая оплата.
Сделано все быстро, качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Добавить переменную в уведомление о заказе WP
WordPress
Всем рекомендуем к сотрудничеству с Валерием. Четко поставленные задачи, оперативные ответы на вопросы и моментальная оплата. Спасибо за интересный проект.
Артем быстро вошел в контекст задания, так же четко все выполнил. И главное - очень тщательно протестировал. Буду обращаться еще.
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Firimar
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Исправить работу несложного PHP скрипта
PHP
Отличный заказчик, рекомендую. Точное ТЗ, быстрая оплата, приятно работать.
Все отлично и в срок. Мои рекомендации
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