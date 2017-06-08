Настройка и редактирование WooCommerce

$100
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Есть сайт на WordPress. Интернет-магазин

На сайте установлен дефолтный WooCommerce.

При оформлении заказа уведомление о новом заказе приходит клиенту, админу приходит короткое уведомление + копия полного уведомления, которое приходит клиенту (все в одном письме).

При смене статуса заказа, уведомление не приходит клиенту. Шаблоны текстов для уведомлений при смене статуса заказа готовы. Пришлю файлом

Проблема состоит еще в том, что в карточке заказа есть следующие статусы заказа:

- Обработка (выставляется по умолчанию) - нужен

- В ожидании оплаты - нужен

- Доставляется - нужен

- На удержании - не нужен

- Выполнен - нужен

- Отменен - нужен

- Возвращен - нужен

- Не удался - не нужен

А вот в сводном списке заказов, еслы выбрать заказ, то доступны следующие (очень непонятные статусы):

- Отметить В обработке

- На удержании

- Отметить как Выполнено.

Какова задача: сделать так, чтобы при смене статуса в карточке заказа (нужные статусы я указал, ненужные можно скрыть), приходило уведомление клиенту с текстом по моему шаблону. Статусы, которые доступны в сводном списке заказов наверное нужно как-то сопоставить с нужными статусами, но это на усмотрение разработчика.

2. Тот же сайт.

В карточке заказа невозможно никак редактировать заказ: ни добавить товар, ни изменить количество. Чтобы скорректировать заказ, нужно отменять заказ и вручную заново создавать.

Какова задача: прикрутить (по возможности готовое решение), которое позволит следующее:

 - Добавлять товарную позицию из списка товаров

 - Изменять количество товара в заказе

 - Удалять товарную позицию в заказе

3. Тот же сайт.

Выделяю задачу в отдельный пункт

Прикрутить возможность создавать заказ от имени зарегистрированного пользователя. Зачем это нужно: в магазине зарегистрированным клиентам за выполненные заказы начисляются бонусы. Некоторые клиенты просят создать заказ по телефону. Админу нужно создать заказ от имени клиента (такая возможность есть по умолчанию в Битрикс), чтобы за заказ начислялись бонусы

WooCommerce
6 лет назад
Misterius
Валерий 
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
eshevcov
Евгени 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-2)
7 лет назад
$1
3 дня
Исполнитель - мошенник! Сам же назначил срок "с разработкой и тестированием", а по факту получил следующее: постоянные разводы, типа "забухал я, войди в положение, виноват", далее было следующее "все готово на 80%, вот-вот-вот скину ссылку". Затем назначил дату и время для видеоконференции для показа и "вопросов". я специально свой день подстроил под нее, пишу ему - а ответа нет! И нет его в течение дня, и в течение следующего дня! Срок наступил - его ответ - "все работает, ссылку скину утром". Наступил вечер следующего дня - НИЧЕГО! И опять игнор. НЕ связывайтесь! Типичный мошенник и разводила!!!
  • Похожие заказы

  • Натянуть вёрстку интернет-магазина на Opencart, или варианты

    Здравствуйте.  Есть: готовая вёрстка.  Задача: интегрировать вёрстку на CMS, пока остановились на opencart, но если предложите альтернативные варианты, с радостью рассмотрим.  Особенности: есть не стандартный функционал, вероятно придётся дописывать модули. Подробное описание функционала в ТЗ. Читайте внимательно, адекватно ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Опенкарт – oc store

    тестовый домен [url=http://bombasite.ru/]bombasite.ru/[/url]  переверстать карточку товара  вот так [url=https://yadi.sk/i/Lvt9QDHd3JtZ8J]yadi.sk/i/Lvt9QDHd3JtZ8J[/url]  оптимировать работу сайта , а именно оптимизироавть торговые предложения – сейчас опции с материалами подгрвжатся во все товары, а отображается только там где галочек протсавленны  из -за этого получается что очень ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка кулинарного сайта на Wordpress.

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.   1. Нужно установить кулинарную микроразметку на сайт;  2. Исправить ошибки в микроразметке по сервисам Яндекса и Гугла; 3. Исправить ошибки W3C валидатора: validator.w3.org и jigsaw.w3.org/css-validator

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка проекта на OpenCart

    Сайт:  shop-dance.com [list=1][*]Перенос на https (при включении https перестает работать мегафильтр)[*]Повысить скорость загрузки внутренних страниц (менее 2 сек. необходимо)[*]Добавить третий уровень категорий слева[/list] Отдельно по стоимости рассчитать: перенести со старого магазине на Prestashop 1.4.4. на OpenCart

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта

    Необходимо изменить дизайн 1 страницы сайта netcat  https://app.moqups.com/[email protected]/e73X6d6e/view/page/ab1cf2596 https://yadi.sk/i/AUT2tzsx3JBT3k - макет psd отдам исполнителю Вместо страницы Форум сделать страницу Рэп исполнители Копия страницы http://dobun.biz/dety/ с измененным дизайном по макету.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Натянуть верстку на Visual Composer / Advanced Custom Fields

    Есть готовая верстка с js-анимацией для двух секций главной страницы: [url=http://r7m.ru/test]r7m.ru/test[/url]  Есть тема [url=http://nativewptheme.net/]nativewptheme.net[/url], используемая на сайте.  Задача: интегрировать верстку в WP на любую новую страницу  Требования:  1) Есть два слайдера: акций и продуктов. Необходимо предусмотреть возможность добавления / удаления слайдов ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется Битрикс программист для доработки сайта

    Требуется Битрикс программист для доработки сайта, первая задача такая: Подключить к магазину модуль оплаты, пишите скайп, цену за работу. https://marketplace.1c-bitrix.ua/solutions/onpay.pay/ https://onpay.ru/1c_bitrix

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад