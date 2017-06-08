Опенкарт – oc store

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки103 просмотра
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тестовый домен bombasite.ru/ 

переверстать карточку товара  вот так yadi.sk/i/Lvt9QDHd3JtZ8J 

оптимировать работу сайта , а именно оптимизироавть торговые предложения – сейчас опции с материалами подгрвжатся во все товары, а отображается только там где галочек протсавленны 

из -за этого получается что очень много строчек кода порядка 9к строк 

и сайт медленно рабоатет 

также нужно оптимизироать БД, так ака кочень много опций из-за чего всетормозит 

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад