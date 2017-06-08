Опенкарт – oc store

тестовый домен bombasite.ru/

переверстать карточку товара вот так yadi.sk/i/Lvt9QDHd3JtZ8J

оптимировать работу сайта , а именно оптимизироавть торговые предложения – сейчас опции с материалами подгрвжатся во все товары, а отображается только там где галочек протсавленны

из -за этого получается что очень много строчек кода порядка 9к строк

и сайт медленно рабоатет

также нужно оптимизироать БД, так ака кочень много опций из-за чего всетормозит