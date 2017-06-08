Настроить импорт товаров VM3

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки170 просмотров
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Необходимо настроить импорт товаров с помощью  компонента CSVI для Virtuemart 3.

7 лет назад
zaycevdesign
Станислав 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад