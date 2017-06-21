Настроить модуль доставки питпоинт

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки148 просмотров
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Сайт на опенкарт 2.0 необходимо внедрить модуль доставки pickpoint. 

Инструкция в приложении.

7 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
dzhit86
37 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$25
1 день
Дмитрий грамотный специалист по опенкарт, всё сделал как нужно + вносили правки по ходу работы. Рекомендую.
Все в порядке. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.