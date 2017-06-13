Копировать сайт на Битриксе.

Необходимо создать новый сайт Wordpress вместо старого [url=http://fenster.su/]fenster.su[/url]. Работу сделать нужно в сжатые срок. Требуется: - адаптивная верстка - редиректы - шаблоны (в последствии на сайте будет 1500 страниц по сео) Работать в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо повторить сайт на Битриксе ввв fuso-gulf точка ru. К исходному сайту доступа нет.
Поменяв контактные данные, название компании, изменив формы обратной связи на отсылку по нашим адресам. Лицензия на Bitrix (другие CMS в данном проекте невозможны) и хостинг уже имеются.
Из особенностей - необходимо уложиться в 2 недели.
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