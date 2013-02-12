1С-Битрикс «Сайт медицинской организации»: кастомизация проекта

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Из стандартного продукта надо сделать удобную вещь дляотдельно взятого отделения. Создание Реестра хирургического отделения (стационарная иамбулаторная помощь) с удобным менеджментом больных, их учета, учета

выполненный медицинских услуг и полученных результатов, а также хранения и

анализа медицинской информации, реализованного еще и как сервис для пациентов, оптимизирующий

общение с врачом.

Реализация на 1С Битрикс «Сайт медицинской организации»,лицензия – Эксперт.

Функционал, необходимый на настоящее время:

1.    Оптимизированная титульная страница. Надомодифицировать главное меню. Объяснить мне как добавлять контент.

2.    Индивидуализированный имеющийся «стандартный» контентпо медицинским учреждениям, врачам, кабинетам … датам приема под конкретные нужды – точнее объяснить мне, что и где надо изменить.

3.    Создание кабинета врача – формирование на отдельнойстанице «списка больных», прикрепленных к медицинской организации или подразделению, с доступом только для сотрудников, сделать возможность поиска пациента и при отсутствии результата – создание новой записи больного. (Необходима и возможность создания новой записи и самим пациентом через интернет).

4.    Управление записями пациентов и планированиядействий с ними:

a.    Планирование даты амбулаторной консультации(привязка по пациенту и врачу) не только пациентом, но и сотрудником за

пациента. Формирования протокола амбулаторной консультации. Вывод «на печать» протокола амбулаторной консультации.

b.    Формирование плана дообследования, «вывод напечень» и отправка по эл почте пациенту.

c.    Планирование даты консилиума по пациенту. Дату определяетсотрудник. Занесение формализованной информации о принятом на консилиуме решении. Вывод «на экран» и «на печать» списка пациентов, запланированных на консилиум на определенную дату. Вывод «на экран» списка пациентов, по которым запланирован консилиум и пока не проведен. Вывод «на печать» протокола консилиума.

d.    Планирование сотрудником даты / нескольких датгоспитализации пациента, определение лечащего врача. Планирование канала госпитализации, шифра медицинской услуги. Занесение основной информации по госпитализации.

e.    Планирование даты / дат операции (выполненияосновной медицинской услуги), ответственных врачей.

f.     Формирование плана амбулаторных консультацийврачаg.    Формирование в календаре «действий» врача(амбулаторные консультации, операции, планируемые госпитализации).

5.    Выгрузка из системы (вывод на печать свозможностью копировать) основных данных и результирующих критериев оценки

вопросников с динамикой изменений

7 лет назад
Koc_koc
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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