1С-Битрикс «Сайт медицинской организации»: кастомизация проекта

Из стандартного продукта надо сделать удобную вещь дляотдельно взятого отделения. Создание Реестра хирургического отделения (стационарная иамбулаторная помощь) с удобным менеджментом больных, их учета, учета

выполненный медицинских услуг и полученных результатов, а также хранения и

анализа медицинской информации, реализованного еще и как сервис для пациентов, оптимизирующий

общение с врачом.

Реализация на 1С Битрикс «Сайт медицинской организации»,лицензия – Эксперт.

Функционал, необходимый на настоящее время:

1. Оптимизированная титульная страница. Надомодифицировать главное меню. Объяснить мне как добавлять контент.

2. Индивидуализированный имеющийся «стандартный» контентпо медицинским учреждениям, врачам, кабинетам … датам приема под конкретные нужды – точнее объяснить мне, что и где надо изменить.

3. Создание кабинета врача – формирование на отдельнойстанице «списка больных», прикрепленных к медицинской организации или подразделению, с доступом только для сотрудников, сделать возможность поиска пациента и при отсутствии результата – создание новой записи больного. (Необходима и возможность создания новой записи и самим пациентом через интернет).

4. Управление записями пациентов и планированиядействий с ними:

a. Планирование даты амбулаторной консультации(привязка по пациенту и врачу) не только пациентом, но и сотрудником за

пациента. Формирования протокола амбулаторной консультации. Вывод «на печать» протокола амбулаторной консультации.

b. Формирование плана дообследования, «вывод напечень» и отправка по эл почте пациенту.

c. Планирование даты консилиума по пациенту. Дату определяетсотрудник. Занесение формализованной информации о принятом на консилиуме решении. Вывод «на экран» и «на печать» списка пациентов, запланированных на консилиум на определенную дату. Вывод «на экран» списка пациентов, по которым запланирован консилиум и пока не проведен. Вывод «на печать» протокола консилиума.

d. Планирование сотрудником даты / нескольких датгоспитализации пациента, определение лечащего врача. Планирование канала госпитализации, шифра медицинской услуги. Занесение основной информации по госпитализации.

e. Планирование даты / дат операции (выполненияосновной медицинской услуги), ответственных врачей.

f. Формирование плана амбулаторных консультацийврачаg. Формирование в календаре «действий» врача(амбулаторные консультации, операции, планируемые госпитализации).

5. Выгрузка из системы (вывод на печать свозможностью копировать) основных данных и результирующих критериев оценки

вопросников с динамикой изменений