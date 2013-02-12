сайт aparat.ua есть картинки сайта /public_html/image/data/010816 такого вида http://prntscr.com/fgfhmj http://prntscr.com/fgfhqy Название папок и картинок свободная форма! Если есть решение массово переименовать папки и картинки + SQL? Например товар находится в категории Garmin (Garmin/accessories) название товара навигатор garmin nuvi 50 следовательно ...
1С-Битрикс «Сайт медицинской организации»: кастомизация проекта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из стандартного продукта надо сделать удобную вещь дляотдельно взятого отделения. Создание Реестра хирургического отделения (стационарная иамбулаторная помощь) с удобным менеджментом больных, их учета, учета
выполненный медицинских услуг и полученных результатов, а также хранения и
анализа медицинской информации, реализованного еще и как сервис для пациентов, оптимизирующий
общение с врачом.
Реализация на 1С Битрикс «Сайт медицинской организации»,лицензия – Эксперт.
Функционал, необходимый на настоящее время:
1. Оптимизированная титульная страница. Надомодифицировать главное меню. Объяснить мне как добавлять контент.
2. Индивидуализированный имеющийся «стандартный» контентпо медицинским учреждениям, врачам, кабинетам … датам приема под конкретные нужды – точнее объяснить мне, что и где надо изменить.
3. Создание кабинета врача – формирование на отдельнойстанице «списка больных», прикрепленных к медицинской организации или подразделению, с доступом только для сотрудников, сделать возможность поиска пациента и при отсутствии результата – создание новой записи больного. (Необходима и возможность создания новой записи и самим пациентом через интернет).
4. Управление записями пациентов и планированиядействий с ними:
a. Планирование даты амбулаторной консультации(привязка по пациенту и врачу) не только пациентом, но и сотрудником за
пациента. Формирования протокола амбулаторной консультации. Вывод «на печать» протокола амбулаторной консультации.
b. Формирование плана дообследования, «вывод напечень» и отправка по эл почте пациенту.
c. Планирование даты консилиума по пациенту. Дату определяетсотрудник. Занесение формализованной информации о принятом на консилиуме решении. Вывод «на экран» и «на печать» списка пациентов, запланированных на консилиум на определенную дату. Вывод «на экран» списка пациентов, по которым запланирован консилиум и пока не проведен. Вывод «на печать» протокола консилиума.
d. Планирование сотрудником даты / нескольких датгоспитализации пациента, определение лечащего врача. Планирование канала госпитализации, шифра медицинской услуги. Занесение основной информации по госпитализации.
e. Планирование даты / дат операции (выполненияосновной медицинской услуги), ответственных врачей.
f. Формирование плана амбулаторных консультацийврачаg. Формирование в календаре «действий» врача(амбулаторные консультации, операции, планируемые госпитализации).
5. Выгрузка из системы (вывод на печать свозможностью копировать) основных данных и результирующих критериев оценки
вопросников с динамикой изменений
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Нужен профессионал, который сверстает лендинговую страницу под Wordpress. Дизайн страницы в прикрепленном файле. Предполагается, что по ходу работы могут возникать правки и переделки со стороны заказчика, поэтому фрилансер должен заранее рассчитывать на эти ...Закрыт6 лет назад
- $5
коллеги привет есть проект на опен карте, версия движка 1.5.5.1.2 нужно: 1. убрать ресайс изображений: в категориях - где список товаров, и на главной в модулях - хит продаж, рекомендуем 2. поставить размер фиксированный - решим какой именно срочно, недорогоСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо установить баннер (размер 230 x 390) в правой колонке на следующие страницы сайта www.massagniistol.ru: http://massagniistol.ru/ http://massagniistol.ru/2013-02-12-00-52-27.html http://massagniistol.ru/about.html http://massagniistol.ru/skladnye-stoly.html http://massagniistol.ru/statsionarnye-stoly.html и на каждой странице товара, например, http://massagniistol.ru/skladnye-stoly/product/view/1/56.html Фактически, получается на каждой странице сайта... Баннер будет ссылаться на страницу сайта - http://sportsciences.ru/catalog/services-list/LechebniiMassage К данной ссылке ...Завершен7 лет назад
Сайт liikola.ru, необходимо создать новую страницу и внести изменения в существующую структуру (поменять местами пункты меню и т.п.). Раньше работали с агентством, которое теперь занимается только консультациями, поэтому ищем нового человека. Если сотрудничество будет успешным, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Необходимо натянуть верстку на CMS Joomla Натянуть верстку на CMS Joomla http://partner.avtourist.com/Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Есть сайт. Произошел сбой сайта день в день, как отключили mail.ru Все товары были привязаны к этой почте. Возможно в этом причина. Вот такое письмо было от хостера: обнаружен подозрительный/вредоносный код. /название сайта.com.ua/man.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND /название сайтаcom.ua/business.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND /название ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт rodnik.in.ua Движок ImageShop Нужно сделать дополнительную наклейку на товар в категории и на странице товара. С выводом из админкиЗавершен6 лет назад
Приветствую коллеги! Есть 2 блога на WP сделанные не через голову, а через .... Необходимо внести правки: 1. Вставить логотип 2. Немного поменять расположение блоков 3. Вставить – удалить плагины 4. Сменить цвет фона ну и по мелочи Требуется помощь. Я вижу ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Истоки проблемы: сайт с периодичностью один раз в 2-4 дня атакуют и прописывают вредоносный код в файлах плагина Layer Slider. Вирус рассылает спам. Из-за этого хостер (timeweb) блокирует отправку писем через их сервера. Чистили уже ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад