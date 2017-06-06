Правка сайта на WP

Приветствую коллеги!

Есть 2 блога на WP сделанные не через голову, а через .... Необходимо внести правки:

1. Вставить логотип

2. Немного поменять расположение блоков

3. Вставить – удалить плагины

4. Сменить цвет фона

ну и по мелочи

Требуется помощь. Я вижу работу с почасовой оплатой. От вас – стоимость часа в рос.рублях. Можете предложить свои варианты.

Приступать – на следующей неделе. Нагайкой гнать не буду. Надо сделать качественно.

Заранее спасибо откликнувшимся.