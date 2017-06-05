Первое задание.

Настроить CMS так, чтобы страницы категорий и меток можно было редактировать мета-теги: title, description; заголовок страницы(h1)

На странице Изменить кнопку "Подтвердить заказ" на "Перейти к оплате", а саму кнопку поместить под раздел "Способ оплаты"

При попытке ввести некорректный адрес электронной почты в форме отправки комментария, появляется "некрасивая" ошибка. Необходимо сделать аккуратное pop-up окно, с описанием ошибки "Адрес электронной почты введен неверно. Пожалуйста, проверьте корректность ввода и повторите отправку". В указанном окне одна кнопка "Назад", нажатие которой возвращает в форму.

Небольшие корректировки в верстке мобильной версии сайта (небольшое смещение блоков, интервалы)

При добавлении отзыва происходит перезагрузка страницы и фокус скачет по непонятной логике. Необходимо, чтобы фокусировка была на сообщении "Каждый день мы стремимся быть лучше для Вас. Спасибо, что поделились своими впечатлениями о

Чтобы добавить отзыв, надо быть авторизованным пользователем. После заполнении регистрационной формы (из формы отзыва или другого места) должно приходить письмо с ссылкой на подтверждение регистрации, причем с ссылкой, которая не только подтвердит регистрацию, но и вернет посетителя на ту страницу, с которой была оформлена.

На сайте остаются "жить" страницы товаров, которые уже не продаются или закончились, т.е. имеющие статус "Нет в наличии" вместо "Добавить в корзину". Необходимо вместо кнопки "Нет в наличии" сделать кнопку "Оставить заявку" (причем уведомление о том, что товара нет в наличии должно в каком-то виде остаться здесь же), по нажатию на которую появляется всплывающая форма с предложением ввести email и Имя (вводится только 1 раз за сеанс) и кнопка "Отправить заявку". При нажатии на "Отправить заявку" формируется (всплывает) сообщение-уведомление с текстом "Спасибо, Ваша заявка оформлена. После поступления товара на склад, на указанный Вами адрес электронной почты будет направлено дополнительное уведомление." и кнопка возврата на сайт и возврат на сайт по таймауту.

Избавиться от дубликата главной страницы, который отзывается по адресу annbeautystore.ru/home

Обновление шаблона

Опишите стоимость работ по каждой задаче в личные сообщения.

Сайт: annbeautystore.ru

Рассматриваются предложения только от лиц имеющих портфолио.

Есть ещё задания, которые будут выдаваться после выполнения 1-го задания.

Требования:

- Хорошая компетенция в CMS Wordpress

- Короткое время отклика на запросы и высокая доступность во время реализации проекта

- Ответственность и инициативность

- Адекватный ценник на работы