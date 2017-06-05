Нужно создать сайта на WP

Здравствуйте. Есть дизайн в псд, нужна верстка для вордпресса. 4 страницы, десктоп + мобильные. Сайт уже существует, тематика эзотерическая. Есть некоторые нестандартные элементы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт на WP. Дизайн, верстка, прочее. Есть возможность использовать уже готовый сайт (в наличии), убрав с него лишний функционал и наложив новый дизайн. Требуется проффесиональное исполнение, необходим опытный специалист по WP, знающий основные плагины и прочее. Домен сайта progambling.eu и на нем уже установлен сайт со всем необходимым функционалом, который можно взять за основу. В приложении краткое описание и макеты страниц.
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