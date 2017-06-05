Нужно создать сайта на WP

Необходимо сделать сайт на WP. Дизайн, верстка, прочее. Есть возможность использовать уже готовый сайт (в наличии), убрав с него лишний функционал и наложив новый дизайн. Требуется проффесиональное исполнение, необходим опытный специалист по WP, знающий основные плагины и прочее. Домен сайта progambling.eu и на нем уже установлен сайт со всем необходимым функционалом, который можно взять за основу. В приложении краткое описание и макеты страниц.