Упаковать решение для маркетплейса 1С-Bitrix

Здравствуйте! Нужно переделать корзину на сайте Opencart. Она должна работать как на этом сайте http://video-shoper.ru/ А именно: 1) При нажатии на кнопку "Купить" открывается всплывающее окно с предложением ввести номер телефона или оформить заказ или продолжить покупки. Скриншот: http://prntscr.com/fg1vk4 2) На ...