Ищу специалиста по Prestashop

Старый сайт на joomla версии 1.5 перенесли на другой хостинг. возникли проблемы. половина страниц не отображаются. вместо них предупредения об устаревших функциях. нужно настроить сайт на новом хостинге.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Истоки проблемы: сайт с периодичностью один раз в 2-4 дня атакуют и прописывают вредоносный код в файлах плагина Layer Slider. Вирус рассылает спам. Из-за этого хостер (timeweb) блокирует отправку писем через их сервера. Чистили уже несколько раз, и заражение происходит вновь и вновь.
Преста бесплатная. Возникает такой вариант решения проблемы: - найти подобный плагин и заменить его - обновить престу
Если у вас есть другие варианты решения задачи – пишите!
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