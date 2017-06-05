Ищу специалиста по Prestashop

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки162 просмотра
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Истоки проблемы: сайт с периодичностью один раз в 2-4 дня атакуют и прописывают вредоносный код в файлах плагина Layer Slider. Вирус рассылает спам. Из-за этого хостер (timeweb) блокирует отправку писем через их сервера. Чистили уже несколько раз, и заражение происходит вновь и вновь.

Преста бесплатная. Возникает такой вариант решения проблемы:  - найти подобный плагин и заменить его - обновить престу

Если у вас есть другие варианты решения задачи – пишите! 

Prestashop
7 лет назад
leadguru
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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