Настроить сайт на joomla

Требуется специалист по битриксу, который хорошо знаком с этим движком. Вёрстка бутстрап. Необходимо привести внешний вид сайта по макету, а именно: 1. шапка некоторые элементы изменятся, отступы, расположение 2. Карточка товара, вывести левое вертикальное меню, оформить карточку в соответствии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Старый сайт на joomla версии 1.5
перенесли на другой хостинг.
возникли проблемы.
половина страниц не отображаются.
вместо них предупредения об устаревших функциях.
нужно настроить сайт на новом хостинге.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть интернет-магазин разработанный на 1C-Bitrix, требуется подготовить установщик для размещении в маркетплейсЗакрыт6 лет назад
Первое задание. Настроить CMS так, чтобы страницы категорий и меток можно было редактировать мета-теги: title, description; заголовок страницы(h1) На странице Изменить кнопку "Подтвердить заказ" на "Перейти к оплате", а саму кнопку поместить под раздел "Способ оплаты" При попытке ...Закрыт7 лет назад
Необходимо сделать сайт на WP. Дизайн, верстка, прочее. Есть возможность использовать уже готовый сайт (в наличии), убрав с него лишний функционал и наложив новый дизайн. Требуется проффесиональное исполнение, необходим опытный специалист по WP, знающий основные ...Закрыт6 лет назад
Здравствуйте. Есть дизайн в псд, нужна верстка для вордпресса. 4 страницы, десктоп + мобильные. Сайт уже существует, тематика эзотерическая. Есть некоторые нестандартные элементы.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем исполнителя, нужен разработчик, который сможет отладить работу шаблона на опенкарт. Основные работы уже сделаны, есть некоторые проблемы, которые нужно решить: 1) Оттестировать работу сайта 2) Настроить фильтр, желательно закрепить его на определенных страницах. Есть можно сделать ...Закрыт7 лет назад
Есть лендинг на WordPress [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.vesbalans.ru%2F]www.vesbalans.ru/[/url] 1) Необходимо на кнопки в панели управления добавить возможность ставить произвольный JS код, который будет отрабатываться при клике (сейчас прописаны родные поп-апы, а будут появляться формы со стороннего ресурса getcoruse.ru) 2) на блок [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.vesbalans.ru%2F%23stories]www.vesbalans.ru/#stories[/url] в ...Закрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно переделать корзину на сайте Opencart. Она должна работать как на этом сайте http://video-shoper.ru/ А именно: 1) При нажатии на кнопку "Купить" открывается всплывающее окно с предложением ввести номер телефона или оформить заказ или продолжить покупки. Скриншот: http://prntscr.com/fg1vk4 2) На ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написание вебсервиса для Wordpress (автопостинг) Подробное ТЗ исполнителю . Оплата поэтапно или по факту. Кидайте логы скайповСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Отверстать главную страницу с учетом функционала и трех языковых версий. Адаптивная вёрстка, CMS на Joomla или Wp. Рассматриваются кандидаты с указанием портфолио и стоимости работы.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад