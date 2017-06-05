Не большой редизайн, сайт на битриксе

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки205 просмотров
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Требуется специалист по битриксу, который хорошо знаком с этим движком.

Вёрстка бутстрап. 

Необходимо привести внешний вид сайта по макету, а именно: 

1. шапка некоторые элементы изменятся, отступы, расположение

2. Карточка товара, вывести левое вертикальное меню, оформить карточку в соответствии с макетом

3. Модальные окно "товар добавлен в корзину", цвет кнопки.  

4. Модальное окно "Купить в один клик" в карточке 

5. Корзина и оформление заказа 

Подробнее кандидату ссылка на макет. 

7 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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