Что есть сейчас: 1. Статистика в Метрике, Гугл Аналитикс. 2. Настроенная интеграция Mailchimp, Leeloo и CRM на движке 1С-Битрикс, где ведется учет продаж. Коллтрекинга нет, телефон не участвует в продажах. Все продажи идут через письма и воронки в ...
Александр leadguruleadguru
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет! Есть задача сделать стильный баннер для шапки мини-лендинга. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/18ainQ3VQaXupWDXds983eQYnw6582OfLQ855F0pGylc/edit?usp=sharing Определюсь с исполнителем сегодня (29 апреля) до 23:00 мск. В заявке укажите стоимость, сроки и приложите не более 3-х работ, которыми вы гордитесь. Автоответы не рассматриваю.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Задача - заверстать одну страницу в html. Есть исходник в формате keynote - [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1qm4JCkfzq2RaAqP24X7UaA2U263GVa8d]https://drive.google.com/open?id=1qm4JCkfzq2RaAqP24X7UaA2U263GVa8d [/url]Там есть все слои и картинки. Детальное ТЗ по запросу. Предлагайте свою цену и сроки. Шаблонные ответы отклоняю! Если прочитали задание, напишите: С заданием ознакомлен, ИМЯHTML-верстка14 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Задача - оформить кейс на 7 страниц. В основном текст и 6-8 изображений. Референсы: [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FlzsZjLaIi6xfIw]https://yadi.sk/i/lzsZjLaIi6xfIw https://yadi.sk/i/ncjIgHuxXLIGPA[/url]Фирменный стиль20 заявокЗакрыт4 года назад
Если вы прочитали заголовок и у вас откликнулось - пишите не раздумывая) Ищу дизайнера (именно специалиста, а не компанию) на проект. Работа не постоянная и не в штат. [b][u]ЗАДАЧА[/u][/b]: сделать небольшой лендинг. Страницы, которые мне нужны должны ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! Задача сделать 2 рекламных макета для сториз. Уровень работ, который я ожидаю: https://www.dropbox.com/sh/7m86t8508eeoxt0/AABIy_fMzpR9V6ORxdiRD46Ra?dl=0 Исходники работ и ТЗ есть. Пришлите в ответ ПРЯМЫЕ ссылки на 3 работы, которыми вы действительно гордитесь и цены.Баннеры9 заявокЗакрыт4 года назад
Задача - написать код html, который можно будет вставить через блок http://joxi.ru/BA04WovHJ0YnJA на Getcourse. В этот блок нужно поместить ссылки на 31 pdf-документ, которые открывают документ (это презентации) для удобного просмотра с любого устройства (преимущественно у ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Задача - сделать дизайн для анонса образовательного мероприятия. Пример прикрепил к проекту. ТЗ - в личку. Отвечайте, если готовы приступить сразу. К ответу приложите 2-3 ваши работы, которыми вы гордитесь. Либо работы на подобную тематику (анонсы событий), если ...Баннеры21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Задача - отрисовать 5 креативов для рекламы ВК левый блок (размер 145х165рх). Референсы предоставлю. ТЗ пришлю в личку. Отвечайте только если готовы сразу же приступить к работе. К ответу приложите 3 ваших лучших работы (рекламные банеры/креативы ...Баннеры16 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача - настроить трансляцию на Бизоне через Hangouts. На ютубе еще ни разу не велись трансляции, поэтому сначала нужно подключить личный YouTube-канал к AdSense ([url=http://blog.bizon365.ru/docs/webinars/rooms/youtube-i-adsense/]http://blog.bizon365.ru/docs/webinars/rooms/youtube-i-adsense/[/url]), затем создать трансляцию с названием «Тестовая трансляция» и настроить комнату ([url=http://start.bizon365.ru/room/10028/test]http://start.bizon365.ru/room/10028/test[/url]) на Бизоне По ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Вот пример: https://joyofmarketing.easywebinar.live/thank-you-3?key=9ce534eb2bd04b8bd468126c8af848c5&_ga=GA1.2.776142566.1533729718 http://joxi.ru/KAgMXqGS46wLam - нужно добавление событи в Гугл календарь и iCal. Пишите делали ли подобный скрипт, ваши цену и сроки, Выберу самого оптимального.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $5
Проблема: метрика выдает ошибку http://joxi.ru/KAx57L9sMZDR3r Блокировщик рекламы отключен, код метрики стоит на всех страницах сайта. Я проконсультировался и выбрал такой вариант решения: добавить серверные заголовки через апач и перед ним нгинкс для статики. Хостинг - Timeweb. Как сделать: https://toster.ru/q/211783 Там же ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача - сделать анимацию на сайт http://zdravnitsa-tzargrad.ru/ Анимация нужна в меню услуг (спец программы, лечебные направления, фитнес и отдых) [url=http://joxi.ru/ZrJq0MyT1L7XVA]http://joxi.ru/ZrJq0MyT1L7XVA[/url] , а также внутри раздела фитнес и отдых http://zdravnitsa-tzargrad.ru/fitness-and-relaxation/ на иконки услуг: http://joxi.ru/Q2KxBQ7H9KxZ4A Исполнителю покажу как она должна работать и разворачиваться. Также есть исходники ...Анимация1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача - установить анимацию на сайт http://zdravnitsa-tzargrad.ru/ Анимация нужна в меню услуг (спец программы, лечебные направления, фитнес и отдых) [url=http://joxi.ru/ZrJq0MyT1L7XVA]http://joxi.ru/ZrJq0MyT1L7XVA[/url] , а также внутри раздела фитнес и отдых http://zdravnitsa-tzargrad.ru/fitness-and-relaxation/ на иконки услуг: http://joxi.ru/Q2KxBQ7H9KxZ4A Исходники: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1KsP6On6xIQXSjV0fM1m-Ifwv5JHoPluz]https://drive.google.com/drive/folders/1KsP6On6xIQXSjV0fM1m-Ifwv5JHoPluz[/url] Либо вы можете сделать все без этих исходников, например через ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на html - http://visatravel58.ru Задача № 1: отредактировать контент в блоке "Поучение визы" (по всем странам). Нужно удалить всю информацию и добавить в таком формате как здесь http://joxi.ru/VrwQ9dlCKpPxb2, то есть иконка + короткое описание. Плюс добавить 2 ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача - отрисовать логотип. Срок - 1 день. Приложите к ответу 2-3 ваших лучших работы (только лого).Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача - сделать простой дизайн lp на 1 экран. Важно, чтобы на всех устройствах (ноутбук, планшет, смартфон) отображался корректно. Пример прикрепил к задаче. Также нужно сделать дизайн рекламных банеров. Готов сотрудничать на постоянной основе, если сработаемся. К ответу ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача - решить проблему блокировки функции отправки писем хостером (Timeweb). Вот что пишет тех. поддержка хостера: http://joxi.ru/nAyXMK8CXEaba2 Нужно удалить скрипт, который осуществляет рассылку, а также проверить все файлы на наличие вредоносного кода в других местах.Служба поддержки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача такая - нужно из статичных изображений в формате AI сделать анимацию в svg. Узоры нужны в 2-х местах: 1/ в меню услуг http://joxi.ru/zAN5jWVsl3y6X2 Узор должен медленно разворачиваться от левого края и как бы прорастать, то есть не ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад