leadguru

Александр leadguru

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Аналитика для веб-сервиса

    Что есть сейчас: 1. Статистика в Метрике, Гугл Аналитикс. 2. Настроенная интеграция Mailchimp, Leeloo и CRM на движке 1С-Битрикс, где ведется учет продаж. Коллтрекинга нет, телефон не участвует в продажах. Все продажи идут через письма и воронки в ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн баннера для лендинга

    Всем привет! Есть задача сделать стильный баннер для шапки мини-лендинга.  ТЗ - https://docs.google.com/document/d/18ainQ3VQaXupWDXds983eQYnw6582OfLQ855F0pGylc/edit?usp=sharing Определюсь с исполнителем сегодня (29 апреля) до 23:00 мск. В заявке укажите стоимость, сроки и приложите не более 3-х работ, которыми вы гордитесь.  Автоответы не рассматриваю.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать страницу

    Задача - заверстать одну страницу в html. Есть исходник в формате keynote - [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1qm4JCkfzq2RaAqP24X7UaA2U263GVa8d]https://drive.google.com/open?id=1qm4JCkfzq2RaAqP24X7UaA2U263GVa8d [/url]Там есть все слои и картинки.  Детальное ТЗ по запросу. Предлагайте свою цену и сроки. Шаблонные ответы отклоняю! Если прочитали задание, напишите:  С заданием ознакомлен,  ИМЯ

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайнер, влюбленный в чувство стиля

    Если вы прочитали заголовок и у вас откликнулось - пишите не раздумывая) Ищу дизайнера (именно специалиста, а не компанию) на проект. Работа не постоянная и не в штат.  [b][u]ЗАДАЧА[/u][/b]: сделать небольшой лендинг. Страницы, которые мне нужны должны ...

    Photoshop
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать 2 макета для stories

    Всем привет! Задача сделать 2 рекламных макета для сториз. Уровень работ, который я ожидаю: https://www.dropbox.com/sh/7m86t8508eeoxt0/AABIy_fMzpR9V6ORxdiRD46Ra?dl=0 Исходники работ и ТЗ есть. Пришлите в ответ ПРЯМЫЕ ссылки на 3 работы, которыми вы действительно гордитесь и цены.

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать код HTML

    Задача - написать код html, который можно будет вставить через блок http://joxi.ru/BA04WovHJ0YnJA на Getcourse. В этот блок нужно поместить ссылки на 31 pdf-документ, которые открывают документ (это презентации) для удобного просмотра с любого устройства (преимущественно у ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн изображения для анонса мероприятия

    $10

    Задача - сделать дизайн для анонса образовательного мероприятия.  Пример прикрепил к проекту.  ТЗ - в личку. Отвечайте, если готовы приступить сразу.  К ответу приложите 2-3 ваши работы, которыми вы гордитесь. Либо работы на подобную тематику (анонсы событий), если ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать 5 баннеров ВК размером 145х165рх

    Задача - отрисовать 5 креативов для рекламы ВК левый блок (размер 145х165рх). Референсы предоставлю. ТЗ пришлю в личку.  Отвечайте только если готовы сразу же приступить к работе. К ответу приложите 3 ваших лучших работы (рекламные банеры/креативы ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить трансляцию на Бизоне

    Задача - настроить трансляцию на Бизоне через Hangouts. На ютубе еще ни разу не велись трансляции, поэтому сначала нужно подключить личный YouTube-канал к AdSense ([url=http://blog.bizon365.ru/docs/webinars/rooms/youtube-i-adsense/]http://blog.bizon365.ru/docs/webinars/rooms/youtube-i-adsense/[/url]), затем создать трансляцию с названием «Тестовая трансляция» и настроить комнату ([url=http://start.bizon365.ru/room/10028/test]http://start.bizon365.ru/room/10028/test[/url]) на Бизоне По ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать скрипт, который создает напоминание в телефоне

    Вот пример:  https://joyofmarketing.easywebinar.live/thank-you-3?key=9ce534eb2bd04b8bd468126c8af848c5&amp;_ga=GA1.2.776142566.1533729718 http://joxi.ru/KAgMXqGS46wLam - нужно добавление событи в Гугл календарь и iCal.  Пишите делали ли подобный скрипт, ваши цену и сроки, Выберу самого оптимального.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить серверные заголовки

    $5

    Проблема: метрика выдает ошибку http://joxi.ru/KAx57L9sMZDR3r Блокировщик рекламы отключен, код метрики стоит на всех страницах сайта.  Я проконсультировался и выбрал такой вариант решения: добавить серверные заголовки через апач и перед ним нгинкс для статики.  Хостинг - Timeweb. Как сделать: https://toster.ru/q/211783  Там же ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать анимацию меню для сайта через CSS

    Задача - сделать анимацию на сайт http://zdravnitsa-tzargrad.ru/ Анимация нужна в меню услуг (спец программы, лечебные направления, фитнес и отдых) [url=http://joxi.ru/ZrJq0MyT1L7XVA]http://joxi.ru/ZrJq0MyT1L7XVA[/url] , а также внутри раздела фитнес и отдых http://zdravnitsa-tzargrad.ru/fitness-and-relaxation/ на иконки услуг: http://joxi.ru/Q2KxBQ7H9KxZ4A Исполнителю покажу как она должна работать и разворачиваться.  Также есть исходники ...

    CSS
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Интегрировать анимацию на сайт

    Задача - установить анимацию на сайт http://zdravnitsa-tzargrad.ru/ Анимация нужна в меню услуг (спец программы, лечебные направления, фитнес и отдых) [url=http://joxi.ru/ZrJq0MyT1L7XVA]http://joxi.ru/ZrJq0MyT1L7XVA[/url] , а также внутри раздела фитнес и отдых http://zdravnitsa-tzargrad.ru/fitness-and-relaxation/ на иконки услуг: http://joxi.ru/Q2KxBQ7H9KxZ4A Исходники:  [url=https://drive.google.com/drive/folders/1KsP6On6xIQXSjV0fM1m-Ifwv5JHoPluz]https://drive.google.com/drive/folders/1KsP6On6xIQXSjV0fM1m-Ifwv5JHoPluz[/url] Либо вы можете сделать все без этих исходников, например через ...

    CSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редактировать контент и сделать адаптивным

    Есть сайт на html - http://visatravel58.ru Задача № 1: отредактировать контент в блоке "Поучение визы" (по всем странам). Нужно удалить всю информацию и добавить в таком формате как здесь http://joxi.ru/VrwQ9dlCKpPxb2, то есть иконка + короткое описание.  Плюс добавить 2 ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн мини-LP на 1 экран

    Задача - сделать простой дизайн lp на 1 экран. Важно, чтобы на всех устройствах (ноутбук, планшет, смартфон) отображался корректно. Пример прикрепил к задаче.  Также нужно сделать дизайн рекламных банеров. Готов сотрудничать на постоянной основе, если сработаемся.   К ответу ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Блокировка функции отправки писем хостером (Timeweb)

    Задача - решить проблему блокировки функции отправки писем хостером (Timeweb).  Вот что пишет тех. поддержка хостера: http://joxi.ru/nAyXMK8CXEaba2 Нужно удалить скрипт, который осуществляет рассылку, а также проверить все файлы на наличие вредоносного кода в других местах.

    Служба поддержки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать анимацию узоров в меню

    Задача такая - нужно из статичных изображений в формате AI сделать анимацию в svg.  Узоры нужны в 2-х местах:  1/ в меню услуг http://joxi.ru/zAN5jWVsl3y6X2 Узор должен медленно разворачиваться от левого края и как бы прорастать, то есть не ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
TarasovDizain
Петр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Сделать анимацию меню для сайта через CSS
Спасибо за интересный проект.Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Сотрудничеством доволен. Петр быстро реагировал на мои комментарии и в результате получилось то, что нам нужно - работающая анимация, которая не подгружает сайт. Работать приятно.
Ответный отзыв
RobbyKovach
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Редактировать контент и сделать адаптивным
хороший заказчик. всегда на связи и терпелив. задачу ставил четко. Рекомендую
В целом положительные впечатления от сотрудничества. Роберт всегда на связи, а если что-то не успевает - предупреждает об этом. И второй момент - не смотря ни на что он справился с задачей там, где друге спасовали. Трудолюбие и упорство налицо.
Ответный отзыв
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Блокировка функции отправки писем хостером (Timeweb)
Рад был помочь с интересным заданием. Очень доволен сотрудничеством!
Павел оперативно начал работу, сделал все быстро и по адекватной цене.
Ответный отзыв
kate_gaidai
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$53
10 баллов
6 лет назад
Дизайн LP
Всё прошло отлично! Чёткая постановка задачи, своевременная оплата и всегда на связи! Всем рекомендую к сотрудничеству)
Екатерина ответственно подошла к дизайну, всегда была на связи, учитывала все правки и даже немного больше. В итоге я остался доволен конечным результатом. Рекомендую попробовать с ней поработать!
Ответный отзыв
svetlaya_liniya
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Сделать логотип
Рекомендую как гибкого, компетентного, понимающего заказчика, имеющего четкое ТЗ и готового рассмотреть другие предложенные варианты! Спасибо Вам за сотрудничество!
Светлана ответственно подошла к задаче. Сделала сильно больше вариантов, чем я просил. Это очень круто! Поэтому практически без доработок, со второй итерации получили отличный логотип!
Ответный отзыв