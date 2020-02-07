Простой дизайн презентации на 7 страниц

$15
Фирменный стильЗакрыт20 заявок396 просмотров
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Задача - оформить кейс на 7 страниц. В основном текст и 6-8 изображений.

Референсы: 

https://yadi.sk/i/lzsZjLaIi6xfIw

https://yadi.sk/i/ncjIgHuxXLIGPA

4 года назад
leadguru
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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