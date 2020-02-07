Создать дизайн визитки

Добрый день, друзья! Для организации, занимающейся доставкой и таможенным оформлением гибридов и электромобилей из Японии требуется создание брендбука, то есть лого, фир. стиля и все что туда входит. Прошу предоставить ваши работы по брендированию, а так же ...