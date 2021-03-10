—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена качественно и в срок
Ответный отзыв
Благодарю, за сотрудничество! Все супер)
$20
10 баллов
3 года назад
Спасибо за проделанную работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, четкая постановка задачи, внятная коммуникация, своевременная оплата. Благодарю за сотрудничество!
$10
10 баллов
3 года назад
Выполнил задачу на должном уровне, был всегда на связи, быстро вносил правки. В общем, шарит-умеет-могёт. Рекомендую!
Ответный отзыв
Не первый раз сотрудничаем. Постановка задачи внятная, приятная коммуникация, своевременная оплата.
$10
10 баллов
3 года назад
Денис, справился с задачей на отлично) Рекомендую
Ответный отзыв
Благодарю за проект)
$250
10 баллов
3 года назад
Excellent communication
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество.
Дизайн сайтов
3 отзыва
$5/час
от $50от 1 дня
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