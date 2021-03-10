denis_happ

Денис Андреев denis_happ

 
25 летУкраина/Николаев
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Веб-дизайн, интерфейсы, баннеры, полиграфия.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Шаблоны для постов в инстаграм
Работа выполнена качественно и в срок
Благодарю, за сотрудничество! Все супер)
Ответный отзыв
guest_16183231371629
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Баннер
Спасибо за проделанную работу. Рекомендую!
Все отлично, четкая постановка задачи, внятная коммуникация, своевременная оплата. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
fotodon
25 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Разработка дизайна Билд борда
Выполнил задачу на должном уровне, был всегда на связи, быстро вносил правки. В общем, шарит-умеет-могёт. Рекомендую!
Не первый раз сотрудничаем. Постановка задачи внятная, приятная коммуникация, своевременная оплата.
Ответный отзыв
as90
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Расшифровка памятка в векторе
Денис, справился с задачей на отлично) Рекомендую
Благодарю за проект)
Ответный отзыв
guest_16017603731513
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
3 года назад
Дизайн Интернет магазина цветов. (Можна полный цикл)
Excellent communication
Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
$5/час
от $50от 1 дня
#497