Пару идей как изобразить Сверху где-то логотип Линии можно в виде дорожек микросхемы Зеленый градиентный фон не обязательно, можно черный Возле "Легко запам'ятати" логотип мозга.
- $10Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $45
Создать 5 банеров для пиццерии (промо и тексты прилагаются) Промо материалы и ТЗ https://drive.google.com/drive/folders/1KCnqCYjq1XogAUJjkjssK6MvfWv0l0xL У победителей конкурса, попросим исходники и 4-5 ресайзов их баннеров.Баннеры3 исполнителяЗавершен5 лет назад
Необходимо разработать логотип в векторе для небольшой пиццерии Техническое задание и фото помещения https://drive.google.com/open?id=1mEZzdlGH7UOulm8RtTS0FG51KXnE7oe5Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Необходимо создать логотип в векторе для мини пиццерии Прототип - есть (скорее не прототип, а мое схематическое представление) Рассматриваю заявки только с портфолио. Подробности в ЛС, исполнителю.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $35
Придумать название для небольшой пиццерии. Желательно но не обязательно слоган. Языки написания любой из: украинский, русский, английский Требование к названию: - Из одного слова, приставки "пицца", "пиццерия" ...Нейминг и Слоганы119 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется разработка и визуализация дизайна зала (прямоугольник) мини пиццерии. Общее представление имеется. Также необходима визуализация фасада, (будет пристраиваться тамбур, цвета уже заданы дизайном дома, нужна только форма и материал) Также необходима разработка логотипа (прототип имеется) ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен7 лет назад