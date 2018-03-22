Благодарю за конкурс! Коллеги, Андрей, отличный заказчик, коммуникабельный, ответственный, работать с ним очень приятно, по ходу работы вносил предложения по доработкам, а так же прислушивался к рекомендациям с моей стороны. Быстрый выбор и оплата, однозначно - рекомендую!