as90

Андрей as90

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Расшифровка памятка в векторе

    $10

    Пару идей как изобразить Сверху где-то логотип Линии можно в виде дорожек микросхемы Зеленый градиентный фон не обязательно, можно черный Возле "Легко запам'ятати" логотип мозга.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать 5 баннеров для пиццерии (промо и тексты прилагаются)

    $45

    Создать 5 банеров для пиццерии (промо и тексты прилагаются) Промо материалы и ТЗ https://drive.google.com/drive/folders/1KCnqCYjq1XogAUJjkjssK6MvfWv0l0xL У победителей конкурса, попросим исходники и 4-5 ресайзов их баннеров.

    Баннеры3 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип в векторе для мини пиццерии

    $30

    Необходимо создать логотип в векторе для мини пиццерии Прототип - есть (скорее не прототип, а мое схематическое представление) Рассматриваю заявки только с портфолио. Подробности в ЛС, исполнителю.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Название для небольшой пицерии

    $35

    Придумать название для небольшой пиццерии. Желательно но не обязательно слоган. Языки написания любой из:  украинский, русский, английский Требование к названию: - Из одного слова, приставки "пицца", "пиццерия" ...

    Нейминг и Слоганы119 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн мини кафе (30 кв + фасад)

    Требуется разработка и визуализация дизайна зала (прямоугольник) мини пиццерии.  Общее представление имеется. Также необходима визуализация фасада, (будет пристраиваться тамбур, цвета уже заданы дизайном дома, нужна только форма и материал)  Также необходима разработка логотипа (прототип имеется) ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

denis_happ
27 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Расшифровка памятка в векторе
Благодарю за проект)
Денис, справился с задачей на отлично) Рекомендую
Ответный отзыв
danilenko_kl
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Создать 5 баннеров для пиццерии (промо и тексты прилагаются)
Задача была поставлена чётко. Рекомендую к сотрудничеству!
Константин, один из победителей нашего конкурса. Сделал красивые баннера. Рекомендую.
Ответный отзыв
larden
43 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Создать 5 баннеров для пиццерии (промо и тексты прилагаются)
Отличный конкурс. Все четко и ясно. Рекомендую.
Александр, один из победителей нашего конкурса. Сделал красивые баннера, также помогал советами. Рекомендую.
Ответный отзыв
denis_happ
27 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Создать 5 баннеров для пиццерии (промо и тексты прилагаются)
Спасибо за конкурс. Ответственный заказчик. задача поставлена четко и понятно.
Денис, один из победителей нашего конкурса (1-e место). Сделал красивые баннера. Рекомендую.
Ответный отзыв
Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Логотип в векторе для небольшой пиццерии
Благодарю за конкурс! Коллеги, Андрей, отличный заказчик, коммуникабельный, ответственный, работать с ним очень приятно, по ходу работы вносил предложения по доработкам, а так же прислушивался к рекомендациям с моей стороны. Быстрый выбор и оплата, однозначно - рекомендую!
Рекомендую Константина, как отличного исполнителя! Учел все правки и пожелания, был все время онлайн.
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