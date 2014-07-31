Логотипы, фирменные стили, сайты, интерфейсы, полиграфия, баннеры, иллюстрации...
Люблю решать конкретные задачи и работать с хорошими людьми.
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ТОП-50— Фирменный стиль
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Победа в конкурсе среди множества участников. Отличный результат! Спасибо:)
Ответный отзыв
По задаче было все понятно. Решил выполнить интереснее и Сергею понравилось ) Рекомендую )
$80
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель, внес все необходимые правки, всегда на связи! Рекомендую! Один из немногих, который выполнит качественно заказ!
Ответный отзыв
Работать с Вячеславом было просто и приятно. Четко поставлена задача и понятные комментарии. Рекомендую как хорошего заказчика.
$10
10 баллов
3 года назад
Александр, один из победителей нашего конкурса. Сделал красивые баннера, также помогал советами. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный конкурс. Все четко и ясно. Рекомендую.
$75
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Уже не в первый раз работаю с Андреем. Как и в прошлый раз все замечательно. Продолжаем работу. п.с. Очень важным считаю то, что Андрей награждает не только победителя но и пару лучших, на его взгляд, работ.
$100
10 баллов
12 лет назад
Отличное лого РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и аккуратность в работе с исполнителем. Рекомендую.
Логотипы и Знаки
23 отзыва
от $50
от 1 дня
#118
Фирменный стиль
5 отзывов
от $200
от 3 дней
#48
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $200
от 5 дней
#217
Дизайн продукции
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#1928
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1971