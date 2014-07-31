larden

Александр larden

 
42 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Логотипы, фирменные стили, сайты, интерфейсы, полиграфия, баннеры, иллюстрации...

Люблю решать конкретные задачи и работать с хорошими людьми.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
31
безопасных платежей
ТОП-50
Фирменный стиль
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Отзывы заказчиков
interceptr
Сергей 
34 годаГермания
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать макет визитки
Победа в конкурсе среди множества участников. Отличный результат! Спасибо:)
По задаче было все понятно. Решил выполнить интереснее и Сергею понравилось ) Рекомендую )
Ответный отзыв
093
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$80
10 баллов
3 года назад
Логотип фастфуд
Отличный исполнитель, внес все необходимые правки, всегда на связи! Рекомендую! Один из немногих, который выполнит качественно заказ!
Работать с Вячеславом было просто и приятно. Четко поставлена задача и понятные комментарии. Рекомендую как хорошего заказчика.
Ответный отзыв
as90
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Создать 5 баннеров для пиццерии (промо и тексты прилагаются)
Александр, один из победителей нашего конкурса. Сделал красивые баннера, также помогал советами. Рекомендую.
Отличный конкурс. Все четко и ясно. Рекомендую.
Ответный отзыв
RR-OD
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Логотип и флеш-баннер к сайту Radiomaster
отлично!
Уже не в первый раз работаю с Андреем. Как и в прошлый раз все замечательно. Продолжаем работу. п.с. Очень важным считаю то, что Андрей награждает не только победителя но и пару лучших, на его взгляд, работ.
Ответный отзыв
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать логотип для журнала туризма и охоты
Отличное лого РЕКОМЕНДУЮ
Четкая постановка задачи и аккуратность в работе с исполнителем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
23 отзыва
от $50
от 1 дня
#118
Фирменный стиль
5 отзывов
от $200
от 3 дней
#48
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $200
от 5 дней
#217
Дизайн продукции
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#1928
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1971