RR-OD

Андрей RR-OD

 
49 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
19
безопасных платежей

  • Заготовка бейджика

    $50

    На новогоднюю сходку рыбаков нужна допечатная заготовка для распечатки на формате А4 (с полями 5мм) под размер стандартного бэджика (58*90 мм) . В пастельном фоне нужно ненавязчиво отметить тематику мероприятия: 1.Новый год 2.принадлежность к рыбацкому племени Выделить две ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Макет наградной грамоты для раболовного турнира

    $15

    Необходимо нарисовать и подготовить к печати бланк грамоты для участников рыболовного турнира "Фидер VS Поплавок" ,организуемого двумя рыболовными клубами. "ОКР" и "Рыбацкий причал" На макете должны разместиться два логотипа клубов , поле для заполнения номинации и ФИО ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рыболовному клубу дизайн визитки, флаера

    $50

    Нужно разработать визитку, рекламный флаер Цель -привлечь в ряды новых рыбаков и спонсоров Наполнение: формат флаера-а4 сложеный втрое (6станиц) Титульный лист-лого ,рекламные слоганы стр 2.3,4-описание проведенных мероприятий(с фото) стр 5-план мероприятий на год стр 6-место для возможных спонсоров-партнеров лого ,фото и примерное ...

    Дизайн визитки
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • ФиШтиваль -логотип, грамоты, вымпелы

    $50

    Нужен логотип для мероприятия "Фиштиваль" -слёт любителей рыбалки и активного отдыха на природе. также необходимы макеты наградных грамот и дипломов и вымпелов для этого мероприятия. Тексты пришлю после утверждения логотипа и макетов.

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнить сайт товарами

    Radiomarket.odessa.ua Необходимо наполнить сайт товарами от Вас выполненые работы с аналогичным контентом после этого предоставлю вход в админку необходимый темп наполнения-не менее 500 позиций в неделю

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип и флеш-баннер к сайту Radiomaster

    $100

    Конкурс на изготовление логотипа и флэш-баннера к сайту "Радиомастер" сайт посвящен ремонту всевозможной IT-электороники,оргтехники и т.п. Нужен специалист по лого и флэш-баннерам ,который предоставит лучший логотип и баннер и предложит лучшую ставку на дальнейшее производство баннеров на ...

    Баннер для сайта
    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать стиль и лого

    $100

    Нужно разработать стиль и лого для будущего интернет-портала Radiomarket.odessa в Одессе. Ассотримент включает в себя не только радиокомпоненты,но и любое ITжелезо,периферия и т.п.

    Фирменный стиль6 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Разработать стиль и лого
Отлично-поставленные задачи и приемлемые сроки.
Евгений сразу попал в число финалистов конкурса! Работа выполнена профессионально и быстро...(за разумные деньги). Очень рекомендую!
Ответный отзыв
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Разработать стиль и лого
Благодарю за сотрудничество!
Виктор сразу попал в число финалистов конкурса! Работа выполнена профессионально и быстро...(за разумные деньги). Очень рекомендую!
Ответный отзыв
GALO
Иван 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Заготовка бейджика
Когда человек знает чего хочет, работа просто идет на ура! Советую всем сотрудничества!
Иван всё сделал очень быстро и качественно.Все мои додумки реализовывал моментально! Рекомендую!
Ответный отзыв
igorsupersrost
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Макет наградной грамоты для раболовного турнира
Приятно работать с человеком.Быстро и толково преподнес ТЗ.
Игорь справился с заданием очень быстро ,качественно и оперативно! спасибо!
Ответный отзыв
elka_design
Елена 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Рыболовному клубу дизайн визитки, флаера
Замечательный заказчик, позитивное общение, своевременная оплата. Рекомендую всем и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Спасибо,Елене! отлично справилась! будем продолжать сотрудничество!
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