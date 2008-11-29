На новогоднюю сходку рыбаков нужна допечатная заготовка для распечатки на формате А4 (с полями 5мм) под размер стандартного бэджика (58*90 мм) . В пастельном фоне нужно ненавязчиво отметить тематику мероприятия: 1.Новый год 2.принадлежность к рыбацкому племени Выделить две ...
- $50Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Необходимо нарисовать и подготовить к печати бланк грамоты для участников рыболовного турнира "Фидер VS Поплавок" ,организуемого двумя рыболовными клубами. "ОКР" и "Рыбацкий причал" На макете должны разместиться два логотипа клубов , поле для заполнения номинации и ФИО ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно разработать визитку, рекламный флаер Цель -привлечь в ряды новых рыбаков и спонсоров Наполнение: формат флаера-а4 сложеный втрое (6станиц) Титульный лист-лого ,рекламные слоганы стр 2.3,4-описание проведенных мероприятий(с фото) стр 5-план мероприятий на год стр 6-место для возможных спонсоров-партнеров лого ,фото и примерное ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужен логотип для мероприятия "Фиштиваль" -слёт любителей рыбалки и активного отдыха на природе. также необходимы макеты наградных грамот и дипломов и вымпелов для этого мероприятия. Тексты пришлю после утверждения логотипа и макетов.Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Radiomarket.odessa.ua Необходимо наполнить сайт товарами от Вас выполненые работы с аналогичным контентом после этого предоставлю вход в админку необходимый темп наполнения-не менее 500 позиций в неделюНаполнение сайтов3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $100
Конкурс на изготовление логотипа и флэш-баннера к сайту "Радиомастер" сайт посвящен ремонту всевозможной IT-электороники,оргтехники и т.п. Нужен специалист по лого и флэш-баннерам ,который предоставит лучший логотип и баннер и предложит лучшую ставку на дальнейшее производство баннеров на ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен14 лет назад
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Нарисовать хороший дизайн для сайта RadiomarketДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужно разработать стиль и лого для будущего интернет-портала Radiomarket.odessa в Одессе. Ассотримент включает в себя не только радиокомпоненты,но и любое ITжелезо,периферия и т.п.Фирменный стиль6 исполнителейЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать страничку и сделать баннер для освещения Гипер-акции для покупателейHTML-верстка2 исполнителяЗавершен15 лет назад