Конкурс на изготовление логотипа и флэш-баннера к сайту "Радиомастер" сайт посвящен ремонту всевозможной IT-электороники,оргтехники и т.п. Нужен специалист по лого и флэш-баннерам ,который предоставит лучший логотип и баннер и предложит лучшую ставку на дальнейшее производство баннеров на ...