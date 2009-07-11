Разработать стиль и лого

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен39 заявок2473 просмотра
#1$

Нужно разработать стиль и лого для будущего интернет-портала Radiomarket.odessa в Одессе.

Ассотримент включает в себя не только радиокомпоненты,но и любое ITжелезо,периферия и т.п.

16 лет назад
RR-OD
51 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победители конкурса

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
16 лет назад
Ольга сразу попала в число финалистов конкурса! Работа выполнена профессионально и быстро...(за разумные деньги). Очень рекомендую!
Очень хороший заказчик и просто приятный в общении человек! Отвечает на все вопросы и постоянно держит в курсе всех участников проекта. Всем рекомендую!
mediana
Liza 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
Mediana сразу попала в число финалистов конкурса! Работа выполнена профессионально и быстро...(за разумные деньги). Очень рекомендую!
azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
16 лет назад
Виктор сразу попал в число финалистов конкурса! Работа выполнена профессионально и быстро...(за разумные деньги). Очень рекомендую!
Благодарю за сотрудничество!
larden
43 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
Отличная работа!среди очень сильных работ заслужено победил. Рекомедую всем. Саша, спасибо! )
Только положительные эмоции. Кроме оплаты победителю, наградил еще и лучшие работы (в конкурсе не было обещано, личная инициатива человека) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
haypro
Нарек 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
Hay Pro (haypro) сразу попал в число финалистов конкурса! Работа выполнена профессионально и быстро...(за разумные деньги). Очень рекомендую!
revived
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Евгений сразу попал в число финалистов конкурса! Работа выполнена профессионально и быстро...(за разумные деньги). Очень рекомендую!
Отлично-поставленные задачи и приемлемые сроки.

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
16 лет назад
mediana
Liza 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
16 лет назад
ТОП-5
Фирменный стиль
larden
43 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
haypro
Нарек 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
revived
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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