Дизайн + фирменный стиль

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт66 заявок652 просмотра

Сейчас сделан сайт-визитка на asp.net 2.0 c использованием стандартного шаблона дизайна.

Нужно создать логотип фирмы, изменить цвета сайта, шрифты, картинки - фактически разработать фирменный стиль.

ASP.NET
16 лет назад
serlight
Алексей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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