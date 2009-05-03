Создание фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт30 заявок1765 просмотров
#1$

Необходимо разработать фирменный стиль ООО «МакТейлор» (MacTailor) и рекомендации по его использованию, который состоит из:

- логотип

- стенд размером 1.5 х 2.1 метра

- брендбук

- бланк письма (фирменный бланк)

- титульный лист

- письмо Евро

- письмо А4

- визитки сотрудников

- визитки информационные 2-х сторонние

- буклет

- листовка

- флаг

- календарь настенный перекидной

- баннер

- вывеска при входе

- пакет

- фирменный шрифт

Требование: логотип должен быть простым, легко узнаваемым, должен ассоциироваться с ремонтом обуви, одежды, часов, телефонов, фото печать и т.д., при этом недолжен выглядеть банально!!!

Примечание: работа логотипа в разных цветовых оттенках, различное сочетание логотипа и названия фирмы,

Статус: сеть салонов бытовых услуг

Профессиональные навыки:

Полный ремонт и реставрация обуви, одежды, часов, сумок, очков.

Металлоремонт: Изготовление ключей, Заточка коньков, ножниц и пр., Установка люверсов, заклепок и пр.

Фрезерная гравировка на любой поверхности.

Ремонт мобильных телефонов.

Срочное фото. Полный комплекс цифровых фото-услуг.

Продажа сопутствующих товаров.

Проводится конкурс на этот проект.

победитель будет выбран по критерию цена-качество.

предварительно ожидаю увидеть идею, концепцию, первые наброски.

16 лет назад
Barkas
Эдуард 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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