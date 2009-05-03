Добрый день, господа фрилансеры! Требуется придумать название, создать логотип и слоган. Техническое Задание на создание названия, разработку логотипа и слогана для компании по доставке продуктов, медикаментов, бытовой химии и т.д. в ...
Создание фирменного стиля
Необходимо разработать фирменный стиль ООО «МакТейлор» (MacTailor) и рекомендации по его использованию, который состоит из:
- логотип
- стенд размером 1.5 х 2.1 метра
- брендбук
- бланк письма (фирменный бланк)
- титульный лист
- письмо Евро
- письмо А4
- визитки сотрудников
- визитки информационные 2-х сторонние
- буклет
- листовка
- флаг
- календарь настенный перекидной
- баннер
- вывеска при входе
- пакет
- фирменный шрифт
Требование: логотип должен быть простым, легко узнаваемым, должен ассоциироваться с ремонтом обуви, одежды, часов, телефонов, фото печать и т.д., при этом недолжен выглядеть банально!!!
Примечание: работа логотипа в разных цветовых оттенках, различное сочетание логотипа и названия фирмы,
Статус: сеть салонов бытовых услуг
Профессиональные навыки:
Полный ремонт и реставрация обуви, одежды, часов, сумок, очков.
Металлоремонт: Изготовление ключей, Заточка коньков, ножниц и пр., Установка люверсов, заклепок и пр.
Фрезерная гравировка на любой поверхности.
Ремонт мобильных телефонов.
Срочное фото. Полный комплекс цифровых фото-услуг.
Продажа сопутствующих товаров.
Проводится конкурс на этот проект.
победитель будет выбран по критерию цена-качество.
предварительно ожидаю увидеть идею, концепцию, первые наброски.
Заявки фрилансеров
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