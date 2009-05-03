Разработать фирменный стиль для газеты

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт21 заявка1214 просмотров
#1$

Необходимо разработать фирменный стиль, который состоит из:

-Логотип

-Визитки(2 разных варианта, горизонтальные)

-брендбук(в общих чертах)

-Фирменный бланк

-Слоган

Название газеты бесплатных объявлений - "Мой Елец". Из пожеланий максимум оригинальности и креативности, а так же простоты элементов.

предпросмотр jpeg, окончательный вариант в векторе.

P.S. Сроки поджимают, поэтому просим выкладывать конкурсы как можно быстрее... за дополнительной информацией обращаться в личку. Указывайте сумму "до бюджета", не выше.

16 лет назад
Mr-Order
38 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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