Добрый день, господа фрилансеры! Требуется придумать название, создать логотип и слоган. Техническое Задание на создание названия, разработку логотипа и слогана для компании по доставке продуктов, медикаментов, бытовой химии и т.д. в ...
Разработать фирменный стиль для газеты
Необходимо разработать фирменный стиль, который состоит из:
-Логотип
-Визитки(2 разных варианта, горизонтальные)
-брендбук(в общих чертах)
-Фирменный бланк
-Слоган
Название газеты бесплатных объявлений - "Мой Елец". Из пожеланий максимум оригинальности и креативности, а так же простоты элементов.
предпросмотр jpeg, окончательный вариант в векторе.
P.S. Сроки поджимают, поэтому просим выкладывать конкурсы как можно быстрее... за дополнительной информацией обращаться в личку. Указывайте сумму "до бюджета", не выше.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Фирменный стиль54 заявкиЗакрыт16 лет назад
Фирменный стиль компании по продаже болгарского вина: Внутренние продажи в стране Best Wines будущий сайт компании www.BestWines.bg Импорт вина в другие страны : Bulgarien Wines домейн www.BulgarienWines.ru ...Закрыт16 лет назад
Для фирмы требуется разработать логотип, образец визитной карточки, дизайн страницы сайта. Наименование компании: укр: ПП "Любе-плюс", англ. "Lube-plus". Сфера деятельности: Заправка картриджей, ремонт принтеров и ксероксов, продажа расходных материалов, канцтоваров и бумаги. ...Завершен16 лет назад
Есть дизайн логотипа, визитки и сайта (www.citotrn.ru). Нужно сделать фирменный бланк. Задача срочная, сделать нужно сегодня до вечера. Исходники я перешлю. Чем раньше сможете прислать бланк, тем больше я буду ...Фирменный стиль13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Конкурс на разработку товарного знака и фирменного стиля для *** Пожелания: Текущее написание (шрифт GalsLight), по возможности, оставить без изменения, если не критично.. Так же, необходимо предложить фирменный цвет и ...Закрыт16 лет назад
- $500
Собственного необходимо разработать фирменный стиль (логотип, бланк и т.д.) для туристического агентства.Фирменный стиль110 заявокЗакрыт16 лет назад
Для ИТ-аутсорсинговой компании требуется разработать логотип, образец визитной карточки, дизайн страницы сайта. Наименование компании: ООО "Битек", англ. "bitek". Сфера дятельности: аустсорсинг ИТ-процессов (сетевая инфраструктура, серверы, 1С), техническая поддержка. Возможна разработка ...Фирменный стиль108 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Крупной компании занимающейся строительством и архитектурой требуется разработать фирменный стиль, (т.е полный комплект). Интересует качество. Нужен профессионал. Оплата: возможно эл. платежные системы.Завершен16 лет назад
- $25
Нужно Разработать Визитку Технические данные дам после выбора исполнителя. Бюджет 25$ сроки 1-2 дня!Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать элементы ФС Логотип Фирменные цвета Фирменные шрифты Корпоративная визитка Фирменный бланк Ручка Фирменный диск Основные элементы - лого, шрифт, цвета в трех вариантах ...Фирменный стиль30 заявокЗакрыт16 лет назад