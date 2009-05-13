Логотип и фирменный стиль

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Для сети розничных магазинов ООО "Грэй" элитной парфюмерии и косметики (по типу Брокард), + недорогой качественной (средний класс) косметики, средств по уходу за волосами, средств гигиены и т.д. (по типу ДЦ и Космо, Чистый дом) требуется разработать логотип и слоган.

ЦА: "Наши клиенты это в основном женщины в возрасте от 25 до 55 лет, следящие за своей внешностью и красотой. Они всегда свежи и привлекательны, следят за модными тенденциями в мире красоты, могут позволить купить дорогую косметику. Не любят олицетворять себя с домохозяйками в прямом смысле этого слова. Они любят себя побаловать. Наши покупательницы не гоняются за скидками и низкими ценами в непривлекательные магазины, но не отказываются от приятных сюрпризов, подарков и участия в хороших акциях. Они никогда не позволят себе купить дорогую косметику рядом со стиральным порошком. Они ищут комфорт, уют и качество в обслуживании. Они доверяют нам и нашим ценам."

дальнейшая разработка фирменного стиля будет оговариваться отдельно с победителем

за разработку логотипа и слогана от 150 у.е. , за разработку фирменного стиля от 500 у.е.

заказчику понравились Avon (цветовое решение – розовые лучики), Леди Life:)

но вы можете предложить что-то свое.

территория распространения сети Крым, преимущественно г.Севастополь