Создание логотипа организации по психотренингам

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен60 заявок2020 просмотров
#1$

Нужен позитивный, стильный, модный, чистый логотип.

По возможности простой и понятный, без "мусора" в виде ненужных искривлений картинки и т.п.

Купим только то, что действительно "зацепит" =)

Логотип может вызывать ассоциации:

- духовный рост

- лайф-коачинг

- "прокачку" мозга

- гуру

- нлп, психология

Не должен ассоциироваться с:

- бизнес-курсами

- мистикой, религией

- медициной

- проблемами

16 лет назад
happynow
Михаил 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Победитель конкурса

bord
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
Нарисовал прекрасный логотип, учел все требования задачи. Доработал без проблем, оперативно и качественно. Спасибо, рекомендую.
+>> Заказчик четко видит конечную цель, приятное сотрудничество, оплата своевременно

Заявки фрилансеров

bord
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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