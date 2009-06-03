Добрый день, господа фрилансеры! Требуется придумать название, создать логотип и слоган. Техническое Задание на создание названия, разработку логотипа и слогана для компании по доставке продуктов, медикаментов, бытовой химии и т.д. в ...
Создание логотипа организации по психотренингам
Нужен позитивный, стильный, модный, чистый логотип.
По возможности простой и понятный, без "мусора" в виде ненужных искривлений картинки и т.п.
Купим только то, что действительно "зацепит" =)
Логотип может вызывать ассоциации:
- духовный рост
- лайф-коачинг
- "прокачку" мозга
- гуру
- нлп, психология
Не должен ассоциироваться с:
- бизнес-курсами
- мистикой, религией
- медициной
- проблемами
Победитель конкурса
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