Корпоративный стиль писем

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  2. Фирменный стиль
Закрыт27 заявок365 просмотров

Нужно разработать корпоративный стиль писем: шрифт, вид заголовка и т.д. Вид подписи, фон и т.д.

16 лет назад
Smolin
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов

Выбранные исполнители

Agidel
40 лет
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$40
3 дня
Serikoff
41 год
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Juliakatsan
Юлия Кацан 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
PL-company
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$30
3 дня
LogoPRO
47 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад
$30
1 день
himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$50
2 дня
sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
$40
3 дня
grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$50
2 дня
msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
16 лет назад
$40
1 день
Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Agidel
40 лет
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
Serikoff
41 год
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Juliakatsan
Юлия Кацан 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
PL-company
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
LogoPRO
47 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад
himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
16 лет назад
Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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