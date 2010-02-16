Юлия Кацан JuliakatsanJuliakatsan
38 летКазахстан/Караганда
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Ссылка на портфолио: http://freelance.ru/users/Juliakatsan
Портфолио
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- Открытки162 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
9 лет назад
Всё отлично. Крайне рекомендую
$18
10 баллов
9 лет назад
Всё отлично. Крайне рекомендую
$15
9 баллов
14 лет назад
Ответный отзыв
Положительный отзыв
$15
8 баллов
14 лет назад
Положительный человек, работала, старалась - но стиль не очень подошел...
Ответный отзыв
Положительный отзыв
$15
10 баллов
14 лет назад
Спасибо ...очень доволен работой, все сделано быстро и коректно.
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Четко и ясно объясняет суть задания, всегда на связи! А главное нет проблем с оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Иллюстрации и Рисунки
6 отзывов
от $5
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
5 отзывов
от $15
нет рейтинга
Верстка полиграфии
3 отзыва
от $5
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $5
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв
от $5
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
от $5
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $5
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $5
нет рейтинга