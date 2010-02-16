Juliakatsan

Юлия Кацан Juliakatsan

 
38 летКазахстан/Караганда
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Ссылка на портфолио: http://freelance.ru/users/Juliakatsan

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Отзывы заказчиков
all-lancer
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Отрисовать по jpg дом в corel. рисунок ч/б, контур
Всё отлично. Крайне рекомендую
all-lancer
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$18
10 баллов
9 лет назад
Удалить фон и поправить контрастность у фото
Всё отлично. Крайне рекомендую
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
9 баллов
14 лет назад
Дизайн для DVD-диска. Тематика футбол.
Все, OK!
Положительный отзыв
Ответный отзыв
slawa
49 летУкраина
19 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
8 баллов
14 лет назад
Бигборд "Против поджогов"
Положительный человек, работала, старалась - но стиль не очень подошел...
Положительный отзыв
Ответный отзыв
129380
63 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Коректировка текста и рисунков сайта в Corel Draw
Спасибо ...очень доволен работой, все сделано быстро и коректно.
Отличный работодатель! Четко и ясно объясняет суть задания, всегда на связи! А главное нет проблем с оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
6 отзывов
от $5
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
5 отзывов
от $15
нет рейтинга
Верстка полиграфии
3 отзыва
от $5
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $5
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв
от $5
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
от $5
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $5
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
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