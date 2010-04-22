Дизайн для DVD-диска. Тематика футбол.

Верстка полиграфииЗавершен24 заявки303 просмотра
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Необходимо разработать дизайн для 2-й части DVD-диска, в такой же стилистике, как и 1-я часть. См. вложение проекта с оформлением первой части диска.

Необходимо нарисовать:

1) Обложку для DVD-диска. Будет вкладываться в DVD-BOX, формат печати 270x180 мм. На левой стороне будет текстовое описание диска + 3-4 скриншота.

2) Рубашку для нанесения на DVD-болванки. Рисунок по стилистике схожий с обложкой для DVD-Бокса, вписанный в окружность (по форме диска).

3) Два изображение я разных ракурсах. Необходимо изобразить сам DVD-диск, рядом коробку от него, а также вписать в композицию один или несколько предметов связанных с футболом и ставками на спорт.

Ещё раз повторюсь, что стилистика БОКСОВ должна быть схожа с оформлением 1-й части диска.

От Вас цена/сроки, примеры подобных работ (если есть).

14 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Juliakatsan
Юлия Кацан 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Все, OK!
Положительный отзыв
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