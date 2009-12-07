Полиграфия для CD

$100
Верстка полиграфииЗакрыт49 заявок448 просмотров
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Сделать полиграфию для CD (мультимедийный курс)

в комплект входят: лицевая обложка (4+4), задник, изображение на диск.

14 лет назад
kotja121
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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