Нужна листовка для сайта подарков http://shutnik.com.ua.формат А6 .Желательно выполнить в цветах сайта.Слева сбоку хочется видеть ельфа http://shutnik.com.ua/index.php/topovyie-podarki/e... в полный рост но без надписи Scorpio на сердечке.Можно заменить своим вариантом персонажа шута-клоуна-ельфа Если есть варианты расположить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн билетов на детский новогодний утренник.
размер 1/3 формата А4.
Название ,,Детский утренник в русских традициях,,
адрес - Пляж Патонг. Супермаркет Джангцейлон, улица ресторанов "Сино Пхукет", ресторан Дом Пряностей.
Patong Beach. Supermarket Jung Ceylon. Sino Phuket. restaurant Spice House.
на фоне фотографии из прикрепленного файла.
+ нужен постер формата А2
Название ,,Детский утренник в русских традициях,,
адрес - Пляж Патонг. Супермаркет Джангцейлон, улица ресторанов "Сино Пхукет", ресторан Дом Пряностей.
Patong Beach. Supermarket Jung Ceylon. Sino Phuket. restaurant Spice House.
программа - новогодняя сказка, народные игры, подарки, праздничный стол, мастерская Деда Мороза.
бронирование билетов по телефону +66813704499
Просьба учесть специфику проведения детского праздника в русских традициях в Таиланде.
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