PDF в WORD

Нужно отреставрировать 2-а бланка от 1961г. Это поверочные аттестаты для часов. Бланки потрёпаны временем. Разводы, дыры. Нужно сделать их копии для распечатки на принтере. Чтобы были как новые. При этом сохранить Оригинальную подпись директора, герб СССР и ШТАМП института ...