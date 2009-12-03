PDF в WORD

Доработка векторного изображения (см. прикрепл. файл) ----------------------------- нужно переделать следующее: 1. сделать стакан и лед максимально реалистичными(вектор льда есть, прикреплю позже) т.е. добавить бликов, прозрачности, капелек и т.д. 2. доработать пластинку: дальний край сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести файл PDF в формат windows word (XP) Текст на иврите, 35МБ. Можно взять здесь http://hazohar.net/files/pdf/Zohar.pdf
в качестве подтверждения присылаете в ворде страницы 110-120, или какие-то другие в том же диапазоне.
- Похожие заказы
- $50Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен дизайн в Corel Draw. PSD НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! Предложения больше не принимаются. В воскресенье оглашу результаты. по срокам: Готовые работы принимаются до 7:00 (МСК) 5 декабря(суббота) на мылы [email protected] или [email protected] (лучше на оба) Присылайте jpeg в норм разрешении, ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать макет баннера с рекламной информацией о нашем магазине (строительные материалы). Наши направления: Инструменты, Краска, Сантехника. Баннер будет располагаться над вестибюлем метро в Москве. Если необходимо скину фотографии этого места. У нас разработан ...Завершен14 лет назад
- $10
Нужно отреставрировать 2-а бланка от 1961г. Это поверочные аттестаты для часов. Бланки потрёпаны временем. Разводы, дыры. Нужно сделать их копии для распечатки на принтере. Чтобы были как новые. При этом сохранить Оригинальную подпись директора, герб СССР и ШТАМП института ...Завершен14 лет назад
Нужна серия подарочных сертификатов для студийных фотосъёмок темы: студийная съёмка детей, портфолио, студийное семейное фото. всего 4-5 видов конечный продукт: формат А4 в фоторамах , распространение магазины подарков дизайн: стиль-минимализм, фото иэ ф.банка или рисованные ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Привет труженники! Задача: Отрисовать в векторе подарочный сертификат для торговой точки. Торговая точка предоставляет широкий спектр услуг по дизайну штор, пошиву и т.д., это все к тому, что тема подарочных сертификатов разрабатывается в основном для Ж (женского пола ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте, нам нужно срочно сделать макет календаря. Лозунг нашей компании «10 лет на службе печатного слова» (наша компания занимается распространением печатной продукции). Нам нравится символ года – тигр, его можно использовать, как стража, который охраняет ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Дизайн баннера 4х1 метра Дизайн баннера 4х1 метра. Нужен не то чтобы дизайн, а грамотный подбор цветов и разделения 2х сфер услуг на одном баннере. Услуги следующие первые (парикмахерская, студия загара,), вторые (ремонт компьютеров, создание сайтов). Цель такая: 1.Подобрать ...Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: расширить шрифт Officina Serif CTT Regular на знаки: O+о умлаут (с точками наверху), А+а умлаут, У+у умлаут, эстонская Ы (О с ~ наверху) Ää, Öö, Üü, Õõ.Завершен14 лет назад
- $65
А4 20 страниц, текст+ пара таблиц, никаких рисунков. Срочно. Указывайте минимальный срок, за который успеете сделать.Завершен14 лет назад