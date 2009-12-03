PDF в WORD

$50
Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок456 просмотров
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Необходимо перевести файл PDF в формат windows word (XP) Текст на иврите, 35МБ. Можно взять здесь http://hazohar.net/files/pdf/Zohar.pdf

в качестве подтверждения присылаете в ворде страницы 110-120, или какие-то другие в том же диапазоне.

14 лет назад
miazmo11
Ki Alexey 
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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