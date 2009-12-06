Дизайн визитки для такси

Здравствуйте. Необходимо создать макет баннера с рекламной информацией о нашем магазине (строительные материалы). Наши направления: Инструменты, Краска, Сантехника. Баннер будет располагаться над вестибюлем метро в Москве. Если необходимо скину фотографии этого места. У нас разработан ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн в Corel Draw. PSD НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!
Предложения больше не принимаются. В воскресенье оглашу результаты.
по срокам:
Готовые работы принимаются до 7:00 (МСК) 5 декабря(суббота) на мылы [email protected] или [email protected] (лучше на оба)
Присылайте jpeg в норм разрешении, чтобы при распечатке на бумаге в оригинальных размерах 92*52 мм Цифры и текст были читаемые !!! Не волнуйтесь - я ничё не стырю, всё равно для дальнейшей работы нужен будет оригинальный cdr макет
В субботу в 12-00 согласование, просьба всех кто отправлял работы быть в суботу-воскр вечером в сети (или присылать с макетами номер мобильного), чтобы я мог выкупить оригинальный cdr макет, т.к. утром в понедельник он будет нужен. Если победителя не будет - куплю у второго, третьего и тд...
Визитка с размерами 92*52 мм
отступы по краям 4мм (с каждого края), т.е. за отступами можно располагать градиент, продолжения линий, фоновые рисунки и тд, но не надо туда располагатьЗНАЧИМЫЕ изображения, текст, лого и тд, т.к. все это может попасть под обрез.
Чёткого задания вобще нет. Просто хотят переделать дизайн и на основе нового дизайна визитки дальше развивать ребрендинг целой конторы вплоть до баннеров, шашек и тд... Хотят что-то более новое а не совковое. Чтобы бросалось в глаза но не раздражало. Если есть особое желание можно и логотип нарисовать какой-нть...
Необходимо:
титл сторона:
Такси "Мега" (под этим, или рядом написать "г. Дзержинск" - шрифт поменьше, можно другим цветом, поблеклее что-ли...)
круглосуточно
Вызов эвакуатора (не заострять внимание на этих словах, это как сопутствующее)
Телефоны
29-88-88 (выделить ка-нть)
085
8 962 507 8888
8 952 773 8888
(с разделителями телефонов можно поиграццо [скобки, тирешки - как понравиццо]. 085 идёт как фон, т.е. он не особо нужен, но раз уж заодно и его куда-то впихнуть надо, 29-88-88 - основной) перед телефоном 29-88-88 идёт код города 8 (8313) - его тоже какбэ написать нады, но только чтобы он не особо в глаза бросался, но и чтобы был виден.
телефоны можно покрупнее
обратная сторона - календарь на 2010 год + название и телефон (телефон основной), тут уже полёт фантазии....
Пишем в icq 197300111 или на мыло [email protected]
Оплата только после того как заказчик скажет что всё хорошо. Единственное требование к заявке: "чтобы я посмотрел и ох**л" + "чтобы всё было читаемо"
Заявки и предложения принимаются до 7:00 4 декабря
Готовые работы принимаются до 7:00 5 декабря
В субботу или воскресенье согласование, просьба всех кто отправлял работы быть в воскр вечером в сети, чтобы я мог выкупить оригинальный cdr макет, т.к. утром в понедельник он будет нужен. Если победителя не будет - куплю у второго, третьего и тд...
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